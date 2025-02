Mariah Carey anuncia show em Belém: ‘Vou tomar um tacacá’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Mariah Carey confirmou, neste domingo (23/2), que vai se apresentar em Belém (PA), durante o evento Amazônia Para Sempre. A americana é atração do festival The Town, em São Paulo, em 13 de setembro. Quatro dias depois, no dia 17, ela segue para a capital nortista.

A Mariah Carey falando Eu vou tomar um tacacá do nada ?????????? pic.twitter.com/0zkJbKcSiN — Felipe Cast (@Luizfelipecast) February 24, 2025





A artista volta ao Brasil menos de um ano, depois de se apresentar no Rock in Rio, no último 22 de setembro. Durante a passagem no país, ela também fez um show solo em São Paulo.

No evento Amazônia Para Sempre, Mariah cantará em um palco flutuante, em formato de vitória-régia, no Rio Guamá, no coração da Floresta Amazônica. Além dela, também se apresentam grandes nomes da região, como Dona Odete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara.

O Amazônia Para Sempre acontece dois meses antes de Belém sediar a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30) da ONU. O evento será transmitido pelo Multishow e pela TV Globo.

Em entrevista ao Fantástico, ela deu detalhes sobre a apresentação. “"Será uma surpresa para mim! Porque ainda eu tenho que montar esse show! Vai demorar um pouco, mas com certeza será empolgante e divertido", afirmou.

"Estou animada, mas um pouco assustada porque não sei, estar lá no meio do rio e, sabe, não sei o que vai surgir. É um pouquinho assustador", confessou.

Mariah ainda se arriscou no português: "Eu vou tomar um tacacá", disse, em referência à música "Voando pro Pará", de Joelma. A brasileira compartilhou nas redes sociais que mandou uma mensagem para a americana, com um convite especial.

"Hi, Mariah! Bora tomar um tacacá?", diz o texto. Na legenda, Joelma comemorou: "Ela disse sim!".