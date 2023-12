A música “Voando pro Pará”, de Joelma, é a nova tendência brasileira. Lançada em 2015, a canção ficou conhecida pelo refrão “eu vou tomar um tacacá” e viralizou nas redes sociais em novembro deste ano depois da paraense reviver o hit em uma apresentação durante o prêmio Multishow.





Desde então, a música se tornou a nova tendência nas redes sociais e foi utilizada em diversos vídeos, além de ter gerado vários memes. Os fãs da ex-Rainha do Calypso usaram e abusaram da canção ao fazer paródias, assim como outros artistas fizeram suas próprias interpretações.





Na última segunda-feira (15/12), foi a vez da cantora Júlia Regina publicar a sua versão de “Voando pro Pará”, mas de uma forma inusitada. Júlia, que costuma cantar músicas internacionais, decidiu traduzir o hit para o inglês e dividiu opiniões nas redes sociais.



A música, que fala sobre alegria, foi tomada por um ritmo lento e melancólico, diferente do original que é agitado. Já a letra, que fala sobre “dançar, curtir e ficar de boa”, acabou destoando da melodia. Alguns dos internautas comentaram que a partir da nova versão, eles “têm vontade de tomar um tacacá enquanto choram”. Por outro lado, existem aqueles que elogiaram a nova versão.

“Que delícia. Agr posso chorar e bater cabelo ao mesmo tempo… kkkkk”, brincou um homem nos comentários do vídeo de Júlia. “Eu vou sofrer aqui na Europa com saudades do Pará ouvindo essa versão em inglês”, brincou uma mulher. “Nunca pensei que eu quase choraria com uma música da Joelma kkkkkk”, disse outro perfil.

Em meio a críticas e elogios, o vídeo de “Flying to Pará”, como renomeou a música, se tornou o mais visualizado nas redes sociais de Júlia Regina e já acumulou quase 300 mil visualizações no TikTok e no Instagram. Dentre as brincadeiras feitas em relação a publicação, há quem diga que a versão em inglês poderia ser, facilmente, uma música de Lana del Rey, e outros que apelidaram de “Tacacation”.