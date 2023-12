O projeto Mistura Minas chega à sexta edição com mais de 20 artistas, propondo-se a promover encontros entre músicos de diferentes gerações e estilos. Com entrada franca, o evento apresenta, nesta sexta (15/12), o show de lançamento do disco de Déa Trancoso e Regina Machado, “Canções guardadas nas dobras do tempo”.

A programação ocupa o jardim do Palácio da Liberdade e prossegue até 23 de dezembro. Entre os destaques estão Clara Dias, Joana Rochael e Gustavo Vaz (domingo, 17/12); Duelo de MC 's (segunda, 18/12); Maíra Baldaia e Augusta Barna (19/12); e Coral, Nath Rodrigues e Sérgio Pererê (21/12). Os shows ocorrerão de segunda a sexta-feira, às 20h. Aos sábados e domingos, tem roda de choro às 16h, e os shows ocorrem às 19h.

Déa Trancoso conta que realizou o sonho antigo de trabalhar como letrista, enquanto Regina Machado assumiu as melodias em “Canções guardadas...”.

“Vamos apresentar todas as 12 faixas do repertório do disco. É uma composição da MPB mais clássica, mais perto do que originou o termo. Porém, são duas mulheres fazendo música em um país onde as compositoras foram historicamente invisibilizadas. A gente não tem uma inserção definitiva na música”, afirma Dea.



Enfim, ao vivo

Lançado em agosto, “Canções guardadas…” será apresentado ao vivo pela primeira vez nesta sexta-feira.

Também participarão do show Luiza Brina, Letícia Bertelli e Pedro Morais, que fizeram participações especiais no álbum.

O rapper Materia Prima é atração de sábado no Palácio da Liberdade Pablo Bernardo/divulgação

Danusa Carvalho, produtora do Mistura Minas, diz que o objetivo do projeto é fortalecer a cena da música e o movimento cultural de BH e do estado. Edições do evento reuniram 70 mil espectadores, segundo ela. “É sempre um sucesso. O público faz com que a gente estabeleça a continuidade de nossa programação”, comenta.

Sob gestão da Fundação Clóvis Salgado (FCS), o Palácio da Liberdade abriu mais recentemente os portões para eventos de artes. Sérgio Rodrigo Reis, presidente da FCS, destaca a importância do espaço para a cultura.

“Acho que todo mundo sempre quis entrar ali e nunca pôde, então existe grande curiosidade de acessar tudo o que o local oferece. O Mistura Minas é exemplo de como ele é versátil e o quanto está pronto para ser a casa da cultura de Minas”, afirma Reis.

ATRAÇÕES

Nesta sexta (15/12): Déa Trancoso, Regina Machado, Pedro Morais, Luiza Brina e Letícia Bertelli

Sábado (16/12): Raquel Coutinho, Zé Mauro e Matéria Prima

Domingo (17/12): Clara Dias, Joana Rochael e Gustavo Vaz

Sábado e domingo (16 e 17/12): Roda de choro com Marcos Frederico e convidados

18/12: Duelo de MC’s, com Família de Rua

19/12: Maíra Baldaia, Graveola e Augusta Barna

20/12: Makely Ka, Gabriela e Tabajara

21/12: Coral, Nath Rodrigues e Sérgio Pererê

22/12: Nana, Juliano Rosa e Vini Joe

23/12: Pereira da Viola, Tattá Spalla e Paulo Santos

MISTURA MINAS



Shows de segunda a sexta, às 20h. Aos sábados e domingos, roda de choro às 16h e shows às 19h. Jardim do Palácio da Liberdade, com entrada pela Avenida Cristóvão Colombo, Funcionários. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla. Serão distribuídos ingressos no local, conforme a disponibilidade de lugares.

OUTROS SHOWS EM BH



>>> ÚLTIMO SAMBA DO ANO

Ludmilla, Sorriso Maroto, Ferrugem, Belo, Dilsinho, Menos é Mais, Pixote, Akatu e Kamisa 10 participam do “Último samba do ano”, neste sábado (16/12) a partir das 13h, no Mineirão. Ingressos estão à venda na Central dos Eventos por R$ 160 (cadeira open bar), R$ 220 (espaço VIP), R$ 285 (front stage) e R$ 380 (lounge VIP).



>>> BAIANAS OZADAS

Um dos maiores blocos do carnaval de BH, o Baianas Ozadas estará neste sábado (16/12) no Aquilombar, onde anunciará o tema de seu desfile em 2024. Junto do Swing Safado, ele anima a festa Swing & Ozadia. Ingresso a R$ 10, na plataforma Sympla. O espaço fica na Rua Itapecerica, 865, Lagoinha, e abre às 15h.



>>> BURBURINHO

O Dome Lounge recebe nesta sexta (15/12), a partir das 20h, o projeto Burburinho, com Sunga de Pano, Victor & Fabiano e DJ Dedell. Entrada gratuita até 22h30, mas é preciso retirar a cortesia na plataforma Sympla. No sábado, tem Sabadome, com Davi Ferraz e DuBandu. No domingo (17/12), Clube do Samba convida Marra Pura e Cassinho. Amanhã e domingo, o valor de entrada começa em R$10, mas pode aumentar de acordo com a lotação. A casa fica na Avenida Carlos Luz, 877, Alto do Caiçara.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria