A criação feminina se destaca na mostra “Não sou idêntica a mim mesma: mulheres no acervo do BDMG Cultural”, que será aberta nesta sexta-feira (15/12), às 19h, na Galeria de Arte BDMG Cultural. Em comemoração aos 35 anos da instituição, a curadora Rita Lages propôs um recorte com foco em trabalhos das artistas plásticas e visuais que compõem o acervo.

Um detalhe não escapou a Rita: há mais obras de mulheres que de homens na coleção do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. É algo inusual em acervos desta natureza. Daí veio a ideia de destacar obras de mineiras que expuseram no BDMG Cultural nos últimos cinco anos, em conversa com trabalhos dos anos anteriores.

De cerca de 270 obras do acervo da instituição, foram selecionadas 51, algumas de duas ou mais autoras. Há pinturas, cerâmicas, vídeos e desenhos figurativos, entre outras linguagens. Algumas dessas artistas, que praticamente estrearam em individuais na instituição, hoje são nomes relevantes no cenário das artes no Brasil, como é o caso de Sonia Gomes e Efe Godoy.

“Minha obra se chama 'Por enquanto pássaros' e é parte da primeira mostra individual que fiz na vida. Isso foi em 2014, tem quase 10 anos. Me emociona ver o quanto mudei nesses últimos anos e a minha obra também”, comenta Efe Godoy.

Efe Godoy expõe obra de sua primeira individual, realizada no BDMG Cultural FAcebook/reprodução

Poema de Ana Cristina como guia

“Não sou idêntica a mim mesma”. Estas palavras da poeta Ana Cristina César em “Poema óbvio” serviram de guia para a curadora refletir sobre a diversidade da produção feminina no Brasil.

Muitas vezes, ao se tentar criar um discurso sobre o “outro”, pode-se cair em no lugar comum de reafirmar a existência de uma essência feminina coletiva. Aqui, a proposta vai na contramão dessa ideia. O objetivo é abordar a diversidade em termos de materiais, suportes, temas e expressões artísticas, sem realizar uma curadoria restritiva sobre o que se define como arte de mulheres.

“Sempre existiram mulheres artistas muito fodas, e finalmente podemos observar isso no cenário das artes. As mulheres têm se unido e feito mostras com curadorias de mulheres, pesquisadoras, artistas. É como se agora estivesse sendo tirada a coberta sobre essas potências femininas”, comenta Efe Godoy.

“A proposta curatorial é justamente apontar que não existe como possibilidade a redução natural do que seja o feminino. Todas essas reduções se devem ao social mesmo, ao impedimento histórico de mulheres participarem desses espaços”, reforça a curadora Rita Lages.



“NÃO SOU IDÊNTICA A MIM MESMA: MULHERES NO ACERVO DO BDMG CULTURAL”



Várias autoras. Abertura nesta sexta (15/12), às 19h. Até 10 de março. Galeria de Arte BDMG Cultural (Rua Bernardo Guimarães, 1.600, Lourdes). Abre diariamente, das 10h às 18h. Às quintas, das 10h às 21h. Entrada franca.

