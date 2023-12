Bazar do CEC será realizado na Casa do Jornalista, no centro de BH

Setenta e dois anos fazem do Centro de Estudos Cinematográficos o segundo cineclube em atividade mais antigo do Brasil (só perde para o Clube de Cinema de Porto Alegre, que atingiu os 75 em 2023). Desde o início desta década ocupando um espaço na Casa do Jornalista, vê seu acervo crescer constantemente graças a doações.



“Independentemente do que é, recebemos tudo. Depois fazemos um filtro”, comenta Lourenço Veloso, diretor executivo do CEC. Não há espaço para tanto. Por isSo, foi criado um bazar, que terá nesta sexta (15/12) e amanhã sua segunda edição, em parceria com o Instituto Humberto Mauro. “Queremos angariar fundos para a entidade e desbastar nosso acervo”, diz ele.



Fazendo uma conta por alto, Veloso diz que serão comercializados cerca de 2 mil filmes, de DVD a Blu-ray (com preços de R$ 1 a R$ 20). “Tem tanto blockbuster como também produções clássicas e raras, além de livros”, continua.



Das publicações, ele destaca “Teoria e prática de um cinema junto ao povo” (2018), de Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau. A obra, traduzida por Veloso e por Sávio Leite, foi publicada quase 40 anos depois de sua edição original, no México, e trata do desenvolvimento teórico e estético da produção cinematográfica na Bolívia.



“É uma edição rara, esgotada, que mostra o processo deste grupo, que é pioneiro na realização de filmes na língua nativa”, informa.



No primeiro semestre, o CEC realizou um bazar semelhante, cuja renda cobriu três meses de aluguel. “É muito importante para a gente realizar esse tipo de evento, pois traz visibilidade para o trabalho.” A programação terá também exibições de filmes, de quatro documentários realizados durante o projeto Um Olhar Particular, que promoveu oficinas de cinema nas cidades de Cataguases, Miraí, Varginha e Ouro Preto.



Gambiarra sobre rodas



Depois de sair de Minas Gerais pela primeira vez (em outubro, foi para o Maranhão e o Pará, onde circulou por oito cidades), o Hacklab Volante, nome do micro-ônibus do projeto Gambiologia, encerra a temporada 2023 em BH, na terra natal. Poderá ser visitado pelo público nesta sexta e sábado (15 e 16/12), das 14h às 20h, e no domingo (17/12), das 10h às 16h, no Parque Municipal.



Misto de galeria de arte, oficina, museu de engenhocas e feira de ciências, o Hacklab Volante, criado pelo artista Fred Paulino, é um laboratório que leva a espaços públicos atividades de formação em arte e tecnologia. Na base de tudo está a chamada gambiologia, que nada mais é do que o estudo da gambiarra para aplicação na arte contemporânea.

Fred Paulino, o mestre da gambiologia em Minas Gerais Nidin Sanches/divulgação



Na exposição, o público vai conhecer 17 obras de 10 artistas. São esculturas mecânicas, jogos eletrônicos, sintetizadores e até o autodenominado menor cinema do mundo (uma cabine de exibição para apenas duas pessoas).

Outra atração vem em tamanho miniatura: os “businhos”, objetos em formato de ônibus criados em oficinas de iniciação à eletrônica para crianças. Toda a visita é acompanhada por monitores.



BAZAR DO CEC

Nesta sexta (15/12) e sábado (16/12), das 10h às 20h, na Casa do Jornalista, Avenida Álvares Cabral, 400, Centro. Haverá sessões de cinema às 18h (no sábado) e às 19h (nos dois dias). Entrada franca.



OUTRAS FEIRAS



>> MOSTRA MINAS DE NATAL

Até 23 deste mês, 90 expositores de todo o estado participam da primeira edição do evento organizado pelo Minascentro (Rua Guajajaras, 1.022) em parceria com a Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas. Serão comercializados roupas, porcelanas, comidas e bebidas de diferentes regiões mineiras. O funcionamento vai das 13h às 21h, nos dias úteis, e das 12h às 21h no fim de semana. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site mostraminasdenatal.com.br



>> MOSTRA DE ARTE E CULTURA

O projeto Somos Comunidade promove neste sábado (16/12), das 9h às 23h, no Parque Fernão Dias, em Contagem, uma série de atividades culturais. Serão apresentações de circo, teatro, dança, artes visuais, música e cultura popular. Entrada franca.



>> BAZAR ANUAL DO LIRA

Neste sábado (16/12), a Papelaria Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2.176, Centro) promove um bazar, das 12h às 15h. O poeta Ricardo Aleixo vai receber o público tanto para apresentar suas obras (livros, plaquetes e cartazes) quanto para festejar as conquistas de 2023, como sua primeira participação na Bienal de São Paulo.



>> FESTA MIGRANTE

O Cio da Terra – Coletivo de Mulheres Migrantes e o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados promovem neste sábado (16/12), a partir das 10h, na sede da CUT (Rua Pedro de Carvalho Mendes, 70, Colégio Batista), uma festa com várias atrações. Estão previstos feira de artesanato e gastronomia, oficinas, aulas de arte para crianças e show da cantora Rosa Villarrial e União Latina Pocket. Entrada franca. Ingressos devem ser retirados na plataforma sympla.com.br