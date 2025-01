Como Mariah Carey transformou o natal em sua mina de ouro

Uma das grandes certezas que Mariah Carey certamente carrega dentro de si é que o seu Natal sempre será milionário.

O motivo: o grandioso sucesso de seu clássico All I Want For Christmas Is You, que completou 30 anos em 2024.

De acordo com os dados do conceituado jornal The Economist que foram publicados pela revista especializada no mercado financeiro, Forbes, a faixa All I Want For Christmas Is You rende à Mariah Carey algo em torno de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 15,4 milhões no câmbio atual).

A revista norte-americana também observou que em 2021, a revista Billboard chegou a estimar que a canção natalina teria rendido um pouco mais de US$ 6 milhões (R$ 37 milhões) à estrela do R&B, como resultaode de 94 mil downloads e 823 milhões de plays.

Nessa "fatia do bolo", Mariah Carey embolsa seus direitos do master da gravação, enquanto que outros compositores - além de da cantora - ficam com parte da receita de publicação.

Contudo, todo esse sucesso é potencializado com outras versões de All I Want For Christmas Is You que já foram realizadas por outros grandes nomes do pop como Lady Gaga, Demi Lovato e Justin Bieber, o que aumenta ainda mais toda esse montante financeiro em benefício de Mariah Carey.



All I Want For Christmas Is You é parte integrante do álbum Merry Christmas. O single foi lançado originalmente em 29 de outubro de 1994 pela Sony Music, via Columbia Records.