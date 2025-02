Morre aos 88 anos a cantora Roberta Flack, voz de 'Killing Me Softly'

Roberta Flack, lenda do R&B, morreu na manhã desta segunda-feira (24) aos 88 anos. Com uma carreira de sucesso na década de 1970, Flack produziu 20 álbuns de estúdio e ficou mais conhecida por sua versão de "Killing me softly with his song", originalmente gravada por Lori Lieberman.

A gravação rendeu para a cantora o Grammy de Gravação do Ano e Melhor Performance Vocal Pop Feminina. No ano anterior, em 1973, ela já havia ganhado o prêmio de Melhor Performance Vocal de Duo por "Where is the love" e Gravação do ano por "The firts time ever i saw your face".

A informação foi confirmada, em nota, por um representante da artista à revista Variety. A causa da morte não foi divulgada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Nosso coração está partido após a morte da gloriosa Roberta Flack nesta manhã. Ela morreu tranquilamente, cercada por sua família. Roberta quebrou barreiras e recordes. Ela era também uma orgulhosa educadora", afirma nota.