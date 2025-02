Oscar: conheça as atrizes latino-americanas já indicadas ao prêmio

A categoria de Melhor Atriz no Oscar existe desde a primeira edição da cerimônia, em 1929. Contudo, em quase um século de história, apenas seis atrizes de origem latino-americana foram indicadas ao prêmio.

Embora nenhuma delas tenha conquistado a estatueta, Fernanda Torres, 26 anos após a indicação da mãe, Fernanda Montenegro, encara possibilidades reais de vitória por sua interpretação como Eunice Paiva no longa “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.

Fernanda Montenegro foi a primeira mulher latino-americana a concorrer ao Oscar de Melhor Atriz, em 1999. Ela disputava a estatueta por sua atuação em "Central do Brasil", também dirigido por Salles, no qual deu vida a professora aposentada Dora.Na ocasião, a atriz competiu com Cate Blanchett (“Elizabeth”), Emily Watson (“Hilary e Jackie”), Meryl Streep (“Um amor verdadeiro”) e Gwyneth Paltrow (“Shakespeare apaixonado”). Esta última foi a vencedora, vitória que ainda hoje gera controvérsias, especialmente entre os brasileiros.

Salma Hayek, atriz e produtora mexicana, já participou em filmes de diversos gêneros, como o faroeste “A balada do pistoleiro” (1995), a comédia “Gente grande” (2010) e o thriller “Traffic” (2000).Em “Frida”, de Julie Taymor, a atriz encarnou a famosa pintora mexicana, conhecida por seus autorretratos e estética surrealista. Pelo trabalho, recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2003, mas perdeu para Nicole Kidman, por “As horas” (Stephen Daldry).

Dois anos mais tarde, a colombiana Catalina Sandino Moreno recebeu indicação ao maior prêmio da indústria por sua primeiríssima participação no cinema. A atriz, à época com 23 anos, foi protagonista do longa “Maria cheia de graça”, de Joshua Marston. Ela perdeu para a norte-americana Hilary Swank, por “Menina de ouro” (Clint Eastwood). As atrizes Annette Bening, Imelda Staunton e Kate Winslet também estavam na disputa.

Após hiato de 14 anos, em 2019, a mexicana Yalitza Aparicio foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em "Roma" (Alfonso Cuarón), tornando-se a primeira mulher indígena a disputar o troféu.

Naquele ano, a vencedora foi a britânica Olivia Colman, intérprete da rainha Anne no filme “A favorita”, de Yorgos Lanthimos. Lady Gaga, Glenn Close e Melissa McCarthy também estavam indicadas.

Embora “Blonde” (Andrew Dominik), cinebiografia de Marilyn Monroe, tenha sido duramente criticada, principalmente pela forma como a personagem é constantemente sexualizada em cena, a performance de Ana de Armas, artista cubana, lhe garantiu uma indicação ao Oscar em 2023.

A atriz, no entanto, perdeu a estatueta para Michelle Yeoh, que, por sua vez, fez história ao se tornar a primeira mulher asiática a vencer na categoria principal de atuação feminina, com "Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo" (Daniel Scheinert e Daniel Kwan).

Termômetro

Neste ano, Fernanda Torres chega como uma das favoritas ao troféu de Melhor Atriz. Embora tenha ficado de fora de premiações importantes, como Critics' Choice Awards, Bafta e SAG Awards, a brasileira levou o Globo de Ouro como Melhor Atriz em Drama e recebeu elogios de veículos renomados como Hollywood Reporter, Variety e Detroit News.

Demi Moore (“A substância”), Mikey Madison (“Anora”), Cynthia Erivo (“Wicked”) e Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”), disputam a mesma categoria. Se vencer, Fernanda Torres fará história como a primeira latino-americana a conquistar o Oscar de Melhor Atriz. A cerimônia acontece no próximo domingo (2/3), no Dolby Theatre, em Los Angeles (EUA).

QUEM SÃO

Indicadas à categoria de Melhor Atriz em todas as edições do Oscar

• Fernanda Montenegro

(“Central do Brasil”, 1999)

• Salma Hayek

(“Frida”, 2003)

• Catalina Sandino Moreno

(“Maria cheia de graça”, 2005)

• Yalitza Aparicio

(“Roma", 2019)

• Ana de Armas

(“Blonde” 2023)

• Fernanda Torres

(“Ainda estou aqui”, 2025)

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro