Marcelo Rubens Paiva comenta chances de 'Ainda estou aqui' levar o Oscar

Na manhã desta sexta-feira (21/2), o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de "Ainda estou aqui", comentou no X as chances do filme dirigido por Walter Salles, inspirado em sua obra, vencer o Oscar nas três categorias em que foi indicado: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme Internacional.