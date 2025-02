Grammy: Academia levou 15 anos para reconhecer Beyoncé com o Álbum do Ano

A cantora Beyoncé venceu pela primeira vez o Grammy de Álbum do Ano com o disco "Cowboy Carter", quebrando a esnobada que vinha recebendo nessa categoria da premiação. Apesar de ser recordista de indicações (99 vezes) e vitórias no Grammy, Beyoncé foi derrotada na categoria principal quatro vezes desde 2010.

Ela venceu a estatueta com um disco dedicado ao country, ritmo atrelado à fatia mais branca, rural e conservadora dos Estados Unidos. O álbum foi aclamado pela crítica, apesar de não ter gerado hits. É um projeto conceitual, carregado de política, distante do pop chiclete que Beyoncé fazia no começo da carreira.



A cantora nascida no Texas, tido como berço do country americano, se tornou a quarta mulher negra a ter o troféu de Álbum do Ano em 67 edições do prêmio. Antes dela venceram apenas Natalie Cole, Whitney Houston e Lauryn Hill - em 1998.

Beyoncé concorreu à esta estatueta pela primeira vez em 2010, pelo álbum "I am Sasha Fierce", quando foi derrotada por Taylor Swift com "Fearless". Cinco anos depois voltou à disputa com seu autointitulado "Beyoncé", que perdeu para o álbum "Morning phase", do cantor Beck.

Em 2017 a artista viu o troféu ir para as mãos de Adele, quando concorria com seu aclamado "Lemonade", e perdeu de novo a chance de sair vitoriosa há dois anos, quando seu "Renaissance" foi superado pelo "Harry's house" do britânico Harry Styles. Esta, em especial, foi uma derrota controversa, apontada como injusta por especialistas.

É polêmico também o fato de que Beyoncé sempre perdeu para artistas brancos e de carreira mais curta que a dela. O Grammy é frequentemente acusado de ter viés racista, críticas que aumentaram há cinco anos, quando The Weeknd ficou de fora da lista de indicados com "After hours", um dos álbuns de maior sucesso daquele ano.

Por isso havia tanto expectativa para que Beyoncé fosse finalmente reconhecida desta vez. Ela recebeu 11 indicações com o "Cowboy Carter", incluindo gravação e canção do ano para "Texas hold'em". Além do principal troféu da noite, o disco também rendeu à cantora o prêmio de Melhor Álbum Country, que a tornou a primeira mulher negra a vencê-lo.

O Grammy sabia de sua dívida com Beyoncé. No ano passado, enquanto recebia o prêmio honorário Dr. Dre de Impacto Global, o rapper Jay-Z, marido da cantora, criticou o evento por nunca ter contemplado ela com o troféu. "Maior número de Grammy vencidos [na história], e ela nunca levou a categoria de Álbum do Ano. Como pode isso?", contestou.