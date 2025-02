Milton Nascimento é barrado de sentar em área VIP do Grammy

A cantora de jazz norte-americana Esperanza Spalding revelou, no domingo (2/2), que Milton Nascimento foi barrado de sentar na mesa da área principal do Grammy. A dupla foi a Los Angeles (EUA) e concorria na categoria de Melhor álbum vocal de jazz, mas perdeu para a cantora Samara Joy.

Nas redes sociais, Esperanza explicou que não estava chateada por ter perdido a disputa, mas sim pela postura da organização do evento de não ter considerado Milton Nascimento. Como forma de protesto, a cantora levou uma placa com a foto do brasileiro e com a frase:"Esta é uma lenda viva deveria estar sentado aqui".

Milton Nascimento e Esperanza Spalding (foto: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"Estou indignada porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os A-listers, ou seja lá como organizam as mesas no salão principal. Então, tive que trazê-lo comigo", escreveu a artista.

"Não é uma questão de quem venceu o Grammy. Estamos celebrando a gloriosa vitória da Samara Joy. Estou falando de um assento real, aqui nesta mesa em que eu estou", acrescentou Esperanza.

Veja a publicação de Esperanza:

Milton Nascimento concorria ao Grammy ao lado de Esperanza Spalding pelo disco Milton + Esperanza. Quem venceu a categoria foi a norte-americana Samara Joy, com o álbum A Joyful Holiday.