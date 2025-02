Bianca Censori desfila com vestido transparente sem nada por baixo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bianca Censori, mulher do rapper Kanye West, exibiu o corpo nu no tapete vermelho do Grammy. A modelo tirou o casaco que usava no tapete vermelho e posou ao lado do marido usando apenas um vestido transparente.

Censori é australiana e se casou com West em 2022. O rapper é conhecido por se envolver em diversas polêmicas, como quando tirou o Grammy das mãos de Taylor Swift ou o apoio que deu a Donald Trump em 2016.

Recentemente, West foi criticado por fazer comentários antissemitas publicamente.