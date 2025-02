Taylor Swift entrega a Beyoncé o Grammy de melhor álbum country

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beyoncé levou para casa o Grammy de melhor álbum country. Após receber o troféu de Taylor Swift, a cantora subiu ao palco, onde agradeceu a Deus e à família.

"Não esperava ganhar esse prêmio. Gostaria de agradecer a Deus. Que bom que ainda consigo fazer o que eu amo depois de tantos anos. Gostaria de agradecer aos artistas de country que celebraram esse disco. Eu acho que, às vezes, o gênero não nos limita. Gostaria de estimular as pessoas a seguir sua paixão. Sejam persistentes."

Entre os indicados estão Beyoncé, com 11 nomeações, Billie Eilish, que concorre a sete troféus, e a brasileira Anitta, considerada na categoria melhor álbum pop latino com seu "Funk generation".

Outros artistas que devem ter destaque no evento são Charli XCX, Kendrick Lamar e Post Malone, com sete indicações cada, além de Sabrina Carpenter, Taylor Swift e Chappell Roan, que concorrem em seis categorias.

A categoria principal, de álbum do ano, tem na disputa Beyoncé, com "Cowboy Carter", Billie Eilish, com "Hit me hard and soft", e Charli XCX, com "Brat".

No Brasil, o Grammy será exibido pela plataforma de streaming Max e no canal de televisão TNT, a partir de 22h.

