Grammy 2025: veja os destaques da nova edição do prêmio

Correio Braziliense - A 67ª edição do Grammy Awards está chegando, prometendo uma noite memorável para os amantes da música. A cerimônia acontece no próximo dia 2 de fevereiro, na Crypto Arena, em Los Angeles, e terá início às 22h (horário de Brasília). Este ano, o evento não será apenas uma celebração do talento musical, mas também terá um propósito solidário: arrecadar fundos para ajudar as vítimas dos incêndios que devastaram a região.

O carismático Trevor Noah retorna como anfitrião pelo quinto ano consecutivo, garantindo leveza e humor à noite de premiações. Entre os shows ao vivo já confirmados estão performances de peso de artistas como Billie Eilish, Shakira, Charli XCX, Sabrina Carpenter, Doechii, RAYE, Chappell Roan e Teddy Swims, prometendo momentos icônicos para o público.

Beyoncé lidera as indicações

A rainha do pop, Beyoncé, domina esta edição com 11 indicações, incluindo Álbum do Ano por Cowboy Carter e Gravação do Ano com a faixa “Texas Hold ’Em”. Ela se junta a nomes como Charli XCX e Post Malone, que acumulam oito indicações cada, e Billie Eilish, Kendrick Lamar e Taylor Swift, todos fortemente representados em categorias principais.

O Brasil também estará bem representado: Anitta concorre na categoria Melhor Álbum de Pop Latino com Funk Generation, reafirmando sua crescente relevância internacional.

Categorias de destaque

Entre os destaques da noite, estão as categorias principais:

Gravação do Ano: Inclui sucessos como “Now and Then” dos Beatles e “Birds of a Feather” de Billie Eilish.

Álbum do Ano: Com uma lista diversa, destacam-se New Blue Sun, de André 3000, e Brat, de Charli XCX.

Canção do Ano: Grandes composições, como “Die With a Smile”, de Lady Gaga e Bruno Mars, e “Fortnight”, de Taylor Swift e Post Malone, prometem acirrar a disputa.

Outra categoria aguardada é a de Artista Revelação, com nomes como Sabrina Carpenter, RAYE e Doechii despontando como favoritos.

Confira as principais categorias do Grammy Awards abaixo:

Gravação do ano