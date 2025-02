Beyoncé anuncia turnê ‘Cowboy Carter’ para 2025

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cantora Beyoncé anunciou, neste domingo (2/2), que vai iniciar sua nova turnê ‘Cowboy Carter Tour’ em 2025. No entanto, a artista não divulgou datas ou locais para as apresentações. A expectativa dos fãs é que ela faça pelo menos uma apresentação em solo brasileiro.





Em um vídeo postado no Instagram, aparece um letreiro luminoso com o texto "COWBOY CARTER TOUR" enquanto um zumbido elétrico e vento são ouvidos ao fundo. Em seguida, Beyoncé publicou uma foto sua, em que aparece com sobrancelhas descoloridas, tranças loiras platinadas e batom vermelho, como nas imagens promocionais de seu álbum homônimo, lançado em março de 2024.

"COWBOY CARTER TOUR 2025" dizia a legenda, confirmando a notícia. Beyoncé também mudou sua foto de perfil do Instagram para a mesma imagem após o anúncio. Nenhum outro detalhe sobre a próxima turnê foi compartilhado neste momento.

O anúncio da turnê de Beyoncé vem após sua performance de Natal, no intervalo do jogo da NFL transmitido pela Netflix. Após a apresentação, a cantora lançou um vídeo de 15 segundos, com a data 14 de janeiro de 2025 e a legenda "Olhe para aquele cavalo", referindo-se à sua música "Sweet Honey Buckiin'", de seu álbum country.

No entanto, o anúncio da “Cowboy Carter tour” foi adiado, por conta dos incêndios florestais que começaram em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 7 de janeiro. Na ocasião, Beyoncé lamentou o ocorrido.

"Continuo orando pela cura e reconstrução das famílias que sofrem com traumas e perdas. Somos muito abençoados por termos corajosos socorristas que continuam trabalhando incansavelmente para proteger a comunidade de Los Angeles”, publicou no Instagram. Ela também doou US$ 2,5 milhões para as vítimas dos incêndios, por meio de sua Fundação BeyGood.

O anúncio da nova turnê foi feito no mesmo dia em que acontece a cerimônia do Grammy Awards de 2025. Queen B recebeu o maior número de indicações ao prêmio, concorrendo em 11 categorias, incluindo gravação do ano, música do ano, melhor performance de dupla/grupo pop e melhor performance solo country.

Beyoncé é a artista mais vencedora do Grammy Awards com 32 Gramophones. Ela ainda não ganhou o prêmio de álbum do ano.