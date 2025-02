Quatro brasileiros disputam o Grammy Awards neste domingo (2/2) à noite

“Oi, pessoal! Acabei de entrar neste avião para ir a Los Angeles concorrer ao Grammy Awards. Conto com a torcida de todos vocês”, disse Milton Nascimento em vídeo publicado no Instagram na última terça-feira (28/1).

Bituca concorre na categoria de Melhor Álbum de Jazz Vocal com “Milton + Esperanza” (2024), disco dele com a contrabaixista e compositora americana Esperanza Spalding. A premiação ocorre neste domingo (2/2), com transmissão na TNT e na plataforma de streaming Max, a partir das 21h15 (horário do Brasil).



Outros três brasileiros disputam gramofones: Anitta, na categoria de Melhor Álbum Pop Latino com “Funk generation”, disco de funk cantado em inglês, espanhol e português; Hamilton de Holanda, em Melhor Álbum Latino de Jazz com “Collab” (parceria com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba); e a pianista Eliane Elias, radicada nos EUA, com “Time and again”, nessa mesma categoria.

"Collab" juntou o jazz do cubano Gonzalo Rubalcaba e do brasileiro Hamilton de Holanda Dani Gurgel/divulgação



Incêndios



A 67ª edição do Grammy vai destinar recursos para vítimas dos incêndios florestais em Los Angeles. A Recording Academy, que organiza a premiação, informou já ter enviado US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,8 milhões) para auxílio emergencial. Gigantes do mercado, como Universal, Sony e Spotify, aderiram à causa.



O Grammy Awards desta noite não deve ter surpresas. O comediante Trevor Noah apresentará o evento pelo quinto ano consecutivo. Figurinhas carimbadas como Billie Eilish e Shakira são atrações. As duas, inclusive, disputam mais de um gramofone – Billie Eilish foi indicada em sete categorias e Shakira em duas.



O destaque fica com Beyoncé. A diva pop recebeu 11 indicações, entre elas a de Melhor Álbum do Ano por “Cowboy Carter”. Indicada 99 vezes, ela venceu 32. É a artista mais premiada do Grammy.



O ranking de nomeações segue com Charli XCX e Post Malone (oito, cada); Billie Eilish e Kendrick Lamar (sete, cada); Sabrina Carpenter, Chappell Roan e Taylor Swift (seis, cada).



Há uma indicação curiosa para Melhor Gravação: The Beatles. Quase 55 anos após o fim da banda, os “garotos de Liverpool” disputam o prêmio com o single “Now and then”, composto por John Lennon no final da década de 1970. Foi mixado em 1995, mas lançado no final de 2023, depois da morte de Lennon e de George Harrison.



Nas bolsas de apostas informais, o single “Not like us”, de Kendrick Lamar, deve levar o prêmio. O rapper norte-americano acumula 16 gramofones, mas nenhum nesta categoria.



Melhor Artista Revelação é outra modalidade que costuma chamar a atenção de críticos e fãs. Nomes fortes são Sabrina Carpenter e Chappell Roan. Ex-estrela teen da Disney, Carpenter ganhou projeção com o pop enlatado de “Eyes wide open” (2015), seu disco de estreia.

O álbum sobre amizade, desilusões amorosas e problemas adolescentes vendeu 12 mil cópias apenas na primeira semana. No entanto, em “Short n’ sweet”, ela está mais madura, ainda com canções pop, mas repletas de influências do country, rock e R&B.



Chappell Roan é a dona do hit “Good luck, babe!”, que chegou ao top 10 da Billboard Hot 100 e do Spotify global no ano passado. Drag queen assumida, Roan chegou a ser questionada e criticada por não ser um homem gay e, consequentemente, não sofrer as opressões que isso implica.



Embora a politização exerça certa força – mesmo que mínima – no Grammy, o potencial de Roan está muito mais no seu synth-pop oitentista do que em qualquer movimento identitário que ela assuma. (Com agências)

Radicada nos EUA, a pianista Eliane Elias gravou seu jazz em "Time and again" Instagram/reprodução



INDICADOS

. ÁLBUM DO ANO

“New blue sun”. De André 3000

“Cowboy Carter”. De Beyoncé

“Short n’ sweet”. De Sabrina Carpenter

“Brat”. De Charli XCX

“Djesse vol. 4”. De Jacob Collier

“Hit me hard and soft”. De Billie Eilish

“The rise and fall of a midwest princess”. De Chappell Roan

“The tortured poets department”. De Taylor Swift

. GRAVAÇÃO DO ANO

“Now and then”. Dos Beatles

“Texas hold ‘em”. De Beyoncé

“Espresso”. De Sabrina Carpenter

“360”. De Charli XCX

“Birds of a feather”. De Billie Eilish

“Not like us”. De Kendrick Lamar

“Good luck, babe!”. De Chappell Roan

“Fortnight”. De Taylor Swift e Post Malone

Anitta retomou as origens funkeiras no álbum "Funk generation" Instagram/reprodução

. MÚSICA DO ANO

“A bar song (Tipsy)”. De Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Shaboozey, Nevin Sastry e Mark Williams. Com Shaboozey

“Birds of a feather”. De Billie Eilish e Finneas O’Connell. Com Billie Eilish

“Die with a smile”. De Dernst “D’Mile” Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars e Andrew Watt. Com Lady Gaga e Bruno Mars

“Fortnight”. De Jack Antonoff, Post Malone e Taylor Swift. Com Taylor Swift e Post Malone

“Good luck, babe!”. De Chappell Roan, Daniel Nigro e Justin Tranter. Com Chappell Roan

“Not like us”. De Kendrick Lamar. Com Kendrick Lamar

“Please please please”. De Amy Allen, Jack Antonoff e Sabrina Carpenter. Com Sabrina Carpenter

“Texas hold’em”. De Brian Bates, Beyonce, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bulow, Nate Ferraro e Raphael Saadiq. Com Beyoncé



. ARTISTA REVELAÇÃO

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims



. MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL

“Journey in black”. De Christie Dashiell

“Wildflowers vol. 1”. De Kurt Elling e Sullivan Fortner

“A joyful holiday”. De Samara Joy

“Milton + Esperanza”. De Milton Nascimento e Esperanza Spalding

“My ideal”. De Catherine Russell e Sean Mason



. MELHOR ÁLBUM POP LATINO

“Funk generation”. De Anitta

“El viaje”. De Luis Fonsi

“García”. De Kany García

“Las mujeres ya no lloran”. De Shakira

“Orquídeas”. De Kali Uchis

. MELHOR ÁLBUM LATINO DE JAZZ

“Spain forever again”. De Michel Camilo e Tomatito

“Cubop lives!”. De Zaccai Curtis

“Collab”. De Hamilton de Holanda e Gonzalo Rubalcaba

“Time and again”. De Eliane Elias

“El trio: live in Italy”. De Horacio “El Negro” Hernández, John Beasley e José Gola

“Cuba and beyond”. De Chucho Valdés e Royal Quartet

“As I travel”. De Donald Vega com Lewis Nash, John Patitucci e Luisito Quintero

Transmissão neste domingo (2/2), na TNT e Max, a partir das 21h15 (horário do Brasil).