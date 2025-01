'Mamonas Assassinas' lança música inédita após 30 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Chega aos streamings, na próxima quinta-feira (30/1), a música inédita da banda Mamonas Assassinas. “Olodum, olodois” foi escrita pelo vocalista, Dinho, no Rio de Janeiro, em 1995 – mesmo ano em que os roqueiros debochados conquistaram o Brasil. Todos os membros da banda morreram em um acidente aéreo em março de 1996.

A gravação foi feita pelo grupo Mamonas Assassinas – O Legado, projeto foi idealizado pela Mamonas Assassinas Produções. A ideia é fazer uma grande homenagem aos músicos de Guarulhos (SP).

A música foi apresentada ao público durante um show do Mamonas Assassinas – O Legado em um cruzeiro, em dezembro de 2024. A gravação contará com a participação especial do grupo Olodum.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma gravação inédita do grupo original tocando a música em um show. “Olodum, Salvador, cidade cheia de amor / Amor platônico amor que secou / Minha vida é fácil é só ver um trio eu vou atrás / Com alegria sigo até caminhão de gás / Porque no pelô phichulinha veio e me pintou”, diz um trecho da música, que concorre ao título de hit do carnaval 2025.





O lançamento da música faz parte de uma grande celebração pelos 30 anos da banda, organizada pela Mamonas Assassinas Produções e pela Vira-Vira Produções. “Após três décadas, é incrível perceber como o legado dos Mamonas Assassinas segue vivo, espalhando irreverência e alegria. A música ‘Olodum, Olodois’ chega como mais um marco nessa trajetória, mesclando a energia nostálgica dos anos 90 com um toque moderno que promete encantar tanto os fãs de longa data quanto o público mais jovem”, afirmou Jorge Santana, CEO da Mamonas Assassinas Produções e primo de Dinho.

Além dos trechos escritos por Dinho, novos versos foram acrescidos à canção. “Adicionar novas ideias à canção é uma maneira de celebrar a criatividade dos Mamonas Assassinas, enquanto introduzimos algo inovador e empolgante para os fãs. Assim, mantemos vivo um legado único, repleto de autenticidade, que continua a encantar gerações sem jamais perder sua essência”, disse.

Além da nova faixa, estão previstos eventos como o retorno do musical “O Musical Mamonas”, uma turnê especial pelo Nordeste, a criação de um game inspirado na irreverência da banda e um trio elétrico no Carnaval de Salvador.