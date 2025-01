‘Mayhem’: saiba o que esperar de novo álbum de Lady Gaga

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de muita espera, a cantora Lady Gaga revelou, nesta segunda-feira (27/1), quando seu novo álbum, o sétimo da carreira, será lançado. A Mother Monster utilizou um cartaz em um um prédio em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para anunciar que o novo trabalho, “MAYHEM”, será disponibilizado no dia 7 de março.

???? Billboard spotted for Lady Gaga’s seventh studio album, ‘Mayhem.’ pic.twitter.com/mEVIVHb4ki — Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025





“Mayhem”, em português, significa “caos” ou “desordem”. O nome do álbum já estava circulando nas redes sociais desde a semana passada, quando os Little Monsters mais antenados identificaram a palavra no código-fonte do site oficial de Lady Gaga, que estava em modo de contagem regressiva.

Esse é o primeiro trabalho inédito da cantora em cinco anos. O último álbum, “Chromatica”, foi lançado em 2020.

"Disease", lançado pela cantora no último mês de outubro, é o primeiro single de “Mayhem”. O noivo da artista, Michael Polansky, é creditado na faixa. Segundo Gaga, o parceiro foi um dos maiores incentivadores para sua volta à música.

A artista contou que o trabalho terá "“[…] tantos gêneros diferentes, tantos estilos diferentes, tantos sonhos diferentes. Ele salta de gênero de uma forma que é quase corrupta. E termina com amor. Essa é a resposta para todo o caos na minha vida; eu encontro paz com o amor”.

Em entrevistas, ela também falou que as novas músicas são uma reflexão sobre sua história de vida. “Em cada música que escrevi, eu simplesmente continuei sendo levada por esses sonhos diferentes que eu estava tendo sobre o passado — quase como uma lembrança de todas essas decisões ruins que tomei na minha vida. Mas termina neste lugar muito feliz”, declarou.