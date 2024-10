Lady Gaga lançou nesta sexta-feira (25/10) seu novo single ‘Disease’, que deve fazer parte do esperado novo álbum de estúdio da cantora, previsto para chegar no início de 2025. Ao contrário do último trabalho, ‘Harlequin’, lançado no mês passado, que trouxe jazz e covers famosos, a cantora agora traz o “pop farofa” que a consagrou no fim dos anos 2000, para alegria dos fãs.





Repetindo a fórmula de sucessos como “Bad romance” e “Paparazzi”, Gaga apostou em flertar com a estranheza e o sombrio, com uma batida cativante. “Eu poderia ser o médico, posso curar sua doença. Se você fosse um pecador, eu poderia fazer você acreditar. Levar você ao prazer em 1, 2, 3. Olhos revirando de êxtase. Eu posso sentir a sua doença. Eu posso te curar. Curar a sua doença”, canta em um trecho.











“Você é tão torturado quando dorme. Atormentado por todas as suas memórias. Você estende a mão e não há ninguém lá. Como um Deus sem uma prece”, diz em outra parte. O LG7, como os fãs apelidaram o novo álbum, é o primeiro trabalho pop de Lady Gaga desde 2020, quando lançou “Chromatica”, que tem hits como “Rain on me” e “Stupid love”.





A faixa era esperada desde o início da semana, quando Gaga divulgou um teaser em que aparece correndo enquanto um carro a persegue. No fundo, ela não canta, mas é possível escutar notas de piano. A tag “Disease is coming” (Disease está chegando, em tradução livre) atualmente ocupa o primeiro lugar nos assuntos em alta nas redes sociais.











Boa parte das publicações são de Little Monsters (como são chamados os fãs da cantora) celebrando o retorno para o pop. “Lady Gaga, eu vou ser seu fã para sempre”, escreveu um perfil. Alguns admiradores chamam a cantora de rainha do pop e pedem para que as pessoas ouçam mais o single, que tem cerca de 600 mil reproduções no YouTube até a publicação desta reportagem.









“Vamos lá, galera. Ela entregou a tarefa de casa porque está perfeito, mete stream na lenda”, disse um comentário. “O fato de não termos vazamentos, nada estragado, e a música é BRILHANTE. É ‘Born this way’ encontrando as vibrações ‘Chromatica’!!!! Nós amamos!! Obrigada, Lady Gaga!!!”, declarou outro fã, citando dois álbuns de sucesso da cantora. Veja mais reações:







VAI PRO INFERNOOOO HATERSSSSSS#DISEASEISCOMING #DISEASE pic.twitter.com/1wHDjDDzku — bruno (@pqpfurehto) October 25, 2024

Eu não tô conseguindo curtir todos os tweets ACLAMANDO a Lady Gaga caralho!!!!! #DISEASE #DISEASEOUTTONIGHT #DISEASEISCOMING pic.twitter.com/te2aNVTwNG — Radhasso eu posso ser seu doutor (@radhasso) October 25, 2024

PRA MIM HOJE É FINAL DE COPA DO MUNDO #DISEASEISCOMING

pic.twitter.com/8AoJESSDJH — DISEASE 25.10 (@britoVEVO) October 25, 2024

LADY GAGA EU TÔ NO DÉCIMO REPEAT PORRA DISEASE OUT NOW #DISEASEISCOMING pic.twitter.com/1XsJimO9WG — Radhasso eu posso ser seu doutor (@radhasso) October 25, 2024

imagina a vida de alguém que não idolatra a lady gaga lamento mas isso que é vida#DISEASEISCOMING pic.twitter.com/sddXPKPN6i — Gaga Gothic | ?S??SI? (@GagaGothic) October 24, 2024

















LG7

Segundo portais especializados, “Disease” dá alguns spoilers sobre como será o novo álbum. “Sonoramente, lembra o álbum ‘Born This Way’ dela. Pense em um dance-pop sombrio”, revelou uma fonte ao Page Six.





O LG7 será lançado em fevereiro de 2025, conforme revelado pela própria Lady Gaga em entrevista à revista Rolling Stone. Ela ainda contou que o trabalho será bem diferente do álbum anterior “Chromatica” “É um disco completamente diferente. O que eu posso dizer é que é tudo para mim. É para ser absorvido como um período da minha vida”, afirmou.





“E também estou muito animada com essa ideia de que eu não preciso me prender a uma era se eu não quiser. Posso ter várias acontecendo ao mesmo tempo. Isso parece descontrolado e mais parecido comigo ou com Harley. Ou seja lá quem for”, completou.