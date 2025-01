Oscar 2025: Fernanda Torres vai ganhar brindes mesmo se não levar estatueta

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A torcida brasileira para que Fernanda Torres leve o Oscar de Melhor Atriz está movimentando as redes sociais. Mas, mesmo que ela não ganhe a estatueta, a protagonista de “Ainda estou aqui” será premiada. Todos os anos, os indicados ao maior prêmio do cinema ganham uma sacola de presentes, mesmo que não tenham sido os escolhidos pela Academia.

A sacola foi apelidada de “Everybody Wins” (“Todo mundo sai ganhando”, em português) e é repleta de brindes escolhidos e distribuídos pela empresa de marketing Distinctive Assets. O presente é feito de forma independente de Academia de Cinema.

Nas sacolas de 2024, o valor estimado dos brindes era de US$ 180.000 (mais de R$ 1 milhão). Os presentes incluíam desde um cubo mágico a uma estadia em um chalé na Suíça, segundo a CNN.

No Globo de Ouro, Fernanda Torres levou – além do prêmio de Melhor Atriz de Drama – uma bolsa com brindes avaliados em US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões). O kit de presentes foi entregue aos vencedores.

Entre os presentes havia itens como charutos e vinhos vintage raros da Liber Pater; viagem de degustação de vinhos e jantar em Bordeaux, na França; viagem à Fundação Komos em Tequila, México; vouchers com tratamentos de beleza e bem-estar; esteira NordicTrack Ultra 1; sérum Pure Gold Radiance Concentrate da La Prairie; sessões personalizadas de dança e exercícios; e uma bolsa feita em camurça marrom pela marca Atlas Bespoke.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Além da indicação de Fernanda Torres ao prêmio de Melhor Atriz, o filme “Ainda estou aqui” concorre nas categorias Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A cerimônia de premiação acontece em 2 de março, em Los Angeles, nos Estados Unidos.