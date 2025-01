Fernanda Torres e Walter Salles são homenageados com nomes de onças no Pantanal

Após as indicações ao Oscar por “Ainda estou aqui” e a Fernanda Torres, a atriz e o diretor Walter Salles foram homenageados com seus nomes batizando duas onças-pintadas identificadas pela primeira vez no Pantanal do Mato Grosso (fotos acima).

A fêmea, Fernanda, foi localizada em agosto de 2024 por meio de cliques do fotógrafo neozelandês Lance Van de Vyver às margens do rio Cuiabá, no Parque Estadual Encontro das Águas. O macho, Walter, foi fotografado em setembro de 2024 pelo fotógrafo brasileiro Fernando Buttura às margens do rio Piquiri.

Os dois registros foram enviados à bióloga Abbie Martin, fundadora e diretora do Projeto Jaguar ID, que monitora e estuda onças-pintadas na região. Ela notou que eram animais ainda não catalogados, batizados nesta semana com os nomes da atriz e do cineasta.

A ideia de homenagear Fernanda e Salles partiu de Luciana Leite, representante da Environmental Justice Foundation (EJF) no Brasil.