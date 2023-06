Beyoncé em BH? Bailarina da artista alimenta expectativa dos fãs

677

Bailarina de Beyoncé publica foto com camiseta de 'Belo Horizonte' (foto: Reprodução/Instagram) Desde o início da turnê “Renaissance”, em maio, a expectativa pelo anúncio das datas de shows de Beyoncé no Brasil só aumenta. Sem nenhuma confirmação, os fãs têm levantado discussões sobre quais cidades brasileiras devem aparecer no mapa da diva pop. Belo Horizonte está na disputa e uma foto compartilhada pela bailarina da artista alimentou ainda mais a ansiedade do público.





No entanto, o grande volume de brasileiros nos shows em outros países fizeram a artista cobrar a equipe para fechar as datas no país. Algumas cidades disputam a atenção da diva. São Paulo e Rio de Janeiro, como de costume, estão na rota e ainda tem Salvador na disputa por um espaço.





Mas a capital mineira também aparece no mapa. Honey Balenciaga, bailarina de Beyoncé, publicou uma foto nas redes sociais com as cores verde e amarelo escrito “Belo Horizonte” e fez o público mineiro vibrar





Vale ressaltar que Beyoncé já esteve no Brasil duas vezes: com a turnê “I Am… Tour”, em 2010, e “The Mrs. Carter Show”, em 2013. Dessa forma, ela já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Salvador, Fortaleza e Brasília.