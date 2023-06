Beyoncé no Brasil? Internet já especula patrocínio da 'Renaissance tour'

677

Beyoncé viria ao Brasil com patrocínio do banco Santander (foto: AFP)

Será que vem aí? Beyoncé tem dado o que falar com sua turnê, chamada ‘Renaissance World Tour’ pela Europa e os fãs brasileiros esperam, ansiosamente, que ela traga o show para o Brasil. Enquanto isso não acontece, os fãs fazem especulações sobre a possível apresentação de Queen B no país.

Uma página dedicada aos fãs da cantora, chamada Beyhive, a vinda da mãe de Blue Ivy já está confirmada e já tem até patrocínio: o banco Santander. Segundo as páginas, a informação foi confirmada por uma fonte não revelada. Os rumores também dizem que a novidade vai ser anunciada pelo Santander entre hoje (15/6) e amanhã em uma coletiva de imprensa, que já estaria marcada.

A expectativa é que, com o patrocínio, os fãs que são clientes do banco tenham melhores condições para comprar os ingressos. Além da forma de pagamento, também deve haver uma pré-venda exclusiva para quem tiver um cartão Santander.



Segundo os fãs, o show aconteceria em 2024, mas a venda de ingressos seria ainda em 2023. Apesar de não ter nenhum tipo de confirmação da vinda de Beyoncé e muito menos do patrocínio do Santander, muitos fãs já correram para abrir sua conta ou pedir aumento do crédito.

Beyoncé esteve no Brasil por duas vezes. A primeira foi em 2010, com a turnê “I Am… Tour”, que passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Já em 2013, ela trouxe a turnê ‘The Mrs. Carter Show’. Os shows foram em Fortaleza, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Queen B também foi a atração principal do primeiro dia do Rock in Rio daquele ano.