Kim Tae-Hyung do BTS canta músicas brasileiras durante live no Weverse

Integrante do grupo sul-coreano BTS surpreende fãs ao cantar canções brasileiras (foto: Reprodução)

Fãs brasileiros do BTS foram surpreendidos ao ouvirem um de seus ídolos cantando músicas de Elis Regina e Antônio Carlos Jobim em uma live. O membro do famoso grupo de K-pop BTS, Kim Tae-Hyung, conhecido também pelo nome artístico V, cantou trechos de alguns sucessos de grandes nomes do MPB nesta quarta-feira (14/6).

Meu deus que delicia o tae ao som de Elis Regina











A live foi transmitida ao vivo pela plataforma Weverse, utilizada para que os fãs do grupo tenham conteúdo exclusivo e interajam com os astros. O artista demonstrou seu talento ao interpretar 'Saudade vem correndo' (1963), de Luiz Bonfá, 'Até meu violão' (2022), de Bruno Berle, e 'Só tinha de ser com você', sucesso nas vozes de Elis Regina e Antônio Carlos Jobim.





Com isso, os fãs da banda foram à loucura. Nas redes sociais, as idols comentaram sobre o integrante do grupo, tão querido por elas, estar ouvindo artistas brasileiros. O assunto foi um dos mais comentados no Twitter.





‘Fã de Elis Regina infarta em casa após seu ídolo kim taehyung escutar música da cantora brasileira em live, entenda o caso’, brincou um perfil. ‘Ele escutando, Elis Regina meu Deus do céu, eu tô passando mal’, comentou outro.

Um bom cantor reconhece boas músicas!



Kim Taehyung é fã de Elis Regina







Comemorando recentemente uma década de existência, o BTS é conhecido por influenciar a economia da Coreia do Sul. Para celebrar os 10 anos do grupo, os integrantes lançaram o single 'Take Two'. Em 2022, RM, Jin, Suga, V, J-Hope, Jimin e Jungkook atingiram o topo da Billboard, a maior parada de hits dos Estados Unidos, com três músicas: 'Butter', 'Permission to Dance' e 'My Universe'.





Além disso, em junho do mesmo ano, o septeto lançou 'Proof', um álbum antológico que comemora o nono aniversário do grupo. A apresentação de V cantando músicas brasileiras durante a live no Weverse reforça a conexão do BTS com seus fãs ao redor do mundo e mostra a versatilidade e talento de seus integrantes.