Itens da antiga residência de Beyoncé vão à leilão

A cantora Beyoncé está de mudança para uma luxuosa moradia e alguns itens peculiares de sua antiga residência estarão disponíveis para compra no eBay. Um dos artigos mais curiosos é um bidê, que entrou no leilão com um valor inicial de US$ 2,4 mil, equivalente a aproximadamente R$ 12 mil. Além do bidê, outros artigos mais convencionais também fazem parte do leilão, como uma bela moldura de porta de metal em arco e algumas luzes.