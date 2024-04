Em seu novo álbum, “Cowboy Carter”, a cantora Beyoncé sampleia um artista brasileiro. A faixa “Spaghetti” contém a melodia de “Aquecimento das danadas”, do DJ carioca O Mandrake, com participação do DJ Xaropinho. O álbum da diva americana chegou às plataformas nesta Sexta-Feira Santa (29/3).



“É o funk brasileiro rompendo fronteiras”, comemorou O Mandrake em sua página no Instagram. Ele disse que não foi procurado pela cantora, mas a Sony Music o contatou.



O funkeiro carioca revelou ter criado há 12 anos o som utilizado pela diva americana. E comemorou: “O DJ O Mandrake tem a honra de participar com o sample da faixa 'Aquecimento das danadas' feat. DJ Xaropinho no novo CD da Beyoncé na música 'SPAGHETTII'”.

DJ O Mandrake é veterano da cena do funk carioca Instagram/reprodução



O Mandrake é veterano do funk carioca. Tem 47 anos, frequentou eventos do Furacão 2000 desde jovem, é filho de Marlene Povão, locutora da escola de samba Marlene Povão. Trabalhou com MC Leozinho e Valeska Popozuda.

Passinho no Rock in Rio

Não é de hoje que Beyoncé está atenta à cultura e à música criadas na periferia brasileira. Em 2013, ela dançou funk e levou o passinho para o palco do Rock in Rio, empolgando a multidão ao “mandar” o “Lelek lek”, funk que conquistou o Brasil naquela época.



Mais cedo, cantora postou em seu perfil a foto em que come espaguete com as mãos. “Porque todo mundo já sabe que 'Spaghettii' está realmente prestes a entrar no REPEAT”, comentou.



“Cowboy Carter” é o segundo capítulo do projeto de Beyoncé que começou com “Renaissance”, lançado em 2022.



“Me sinto honrada em ser a primeira mulher negra com a música número um na parada Hot Country Songs (da Billboard)”, escreveu ela no Instagram, mencionando “Texas Hold'Em”, lançada em fevereiro.



“Minha esperança é que daqui a alguns anos se torne irrelevante mencionar a raça de um artista no que se refere a gêneros musicais”, afirmou.

Homens brancos

Vale destacar que o country, abraçado por Beyoncé em “Cowboy Carter”, é ritmo dominado por homens brancos nos Estados Unidos.



“Mergulhei fundo na história da música country. As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero pela primeira vez me forçaram a superar as limitações que me foram impostas”, afirmou ela. A cantora já havia flertado com o country em “Daddy lessons”, faixa do disco “Lemonade”, de 2016.



Oitavo álbum de estúdio da cantora, “Cowboy Carter” tem colaboração e referências a vários artistas da música country – Willie Nelson, Dolly Parton e Linda Martell, entre eles. (Com Folhapress)