Kanye West anuncia que segue Taylor Swift no Instagram

Kanye West anunciou, neste domingo (2/2), que começou a seguir Taylor Swift. A cantora é o único perfil seguido pelo rapper. Kanye e Taylor são rivais desde 2016.

OBCECADO! Kanye West publicou nos stories que agora só segue uma única pessoa: Taylor Swift. pic.twitter.com/4zD1p0PvWo — POPTime (@siteptbr) February 2, 2025





A briga entre os dois começou em 2009, quando Kanye deixou bem claro que não achava que Swift merecia o prêmio de Melhor Vídeo Feminino no VMA, quando subiu no palco e interrompeu seu discurso de agradecimento, alegando que Beyoncé deveria ter ganhado o prêmio. Depois, quando Beyoncé ganhou o prêmio de Vídeo do Ano, na mesma premiação, ela convidou Swift para concluir seu discurso.

Os dois chegaram a fazer as pazes, em 2015, mas a relação azedou de novo depois que o rapper lançou a música “Famous”, em 2016. Em um trecho, ele canta "Sinto que eu e Taylor ainda podemos fazer sexo / Por quê? Eu tornei aquela vadia famosa”.

Na ocasião, ele chegou a dizer que a cantora havia dado permissão para o lançamento, o que Taylor negou. Kim Kardashian, mulher de Kanye na época, divulgou um vídeo de uma conversa entre os artistas que parecia indicar que Taylor teria consentido a canção.

Taylor Swift se pronunciou no Instagram dizendo que jamais havia aprovado ser chamada de “vadia*”. Depois, foi descoberto que o vídeo divulgado por Kim havia sido editado. Em entrevista à revista Time, em 2023, Taylor disse que sofreu com a onda de cancelamento na época e chegou a achar que sua carreira tinha chegado ao fim.

No início de 2025, West, também conhecido como Ye, tocou o hit “Shake It Off”, de Swift, durante uma festa de Ano Novo, nas Maldivas. O público presente, composta por pessoas de diversas idades, dançou o mix do hit, em que fez uma transição do hit do álbum “1989” para sua própria música “Carnival”.

Depois de West divulgar que segue somente Taylor no Instagram, internautas disseram ter estranhado o novo passo. “Alegando que você a ‘tornou famosa’, mas usando-a como sua única maneira de permanecer relevante”, escreveu um perfil, citando a letra de ‘Famous’.

“Você seguindo a Taylor, essa linha do tempo é oficialmente louca. A internet está prestes a analisar cada pixel desse movimento. Prepare-se, o discurso está prestes a se tornar lendário ", escreveu outro. “Você é obcecado por Taylor Swift até hoje porque sabe que ela é uma artista maior e mais relevante do que você jamais será”, apontou um quarto.