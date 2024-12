Taylor Swift completa 35 anos; confira algumas curiosidades

Taylor Swift completa 35 anos nesta sexta-feira (13) consolidada como uma das maiores estrelas da música pop mundial. A cantora encerrou recentemente a The Eras Tour, turnê que se tornou a mais lucrativa da história, arrecadando bilhões de dólares e reunindo milhões de fãs em 149 shows ao redor do mundo.

Encerrada em 8 de dezembro, poucos dias antes do aniversário da artista, a The Eras Tour revisitou os 11 álbuns de sua discografia, incluindo sucessos regravados como Red, 1989 e Speak Now. A passagem pelo Brasil em 2023 foi marcante, com seis apresentações lotadas em São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar da celebração eufórica dos fãs, a turnê teve um momento trágico: o falecimento de Ana Clara Benevides, devido ao forte calor durante um dos shows no Rio de Janeiro.

Taylor Swift ultrapassou desafios ao longo de sua carreira, incluindo disputas públicas com Kanye West, no VMA de 2009, e a perda dos direitos de seus primeiros álbuns para Scooter Braun em 2019. Ainda assim, ela transformou essas adversidades em força, atingindo o posto de cantora mais rica do mundo. Com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 8,7 bilhões), segundo a Forbes, Taylor continua a inspirar fãs e colegas artistas.

Para Taylor, o número 13 tem um significado especial, sendo seu número da sorte. “Eu nasci no dia 13. Fiz 13 anos numa sexta-feira 13. Meu primeiro álbum foi ouro em 13 semanas. Minha primeira música de número #1 teve uma introdução de 13 segundos”, contou a cantora em uma entrevista à MTV.

Entre os discos de Taylor, alguns se destacam pela popularidade nas buscas. Red, 1989 e Speak Now lideram o ranking, cada um com 23,52% do interesse no Google Trends, seguidos por Folklore (16,64%) e Lover (11,76%). Esses álbuns não apenas definiram eras de sua carreira, mas também ajudaram a construir sua conexão com o público.







Quais músicas Taylor Swift não cantou na ‘The Eras Tour’

Após o encerramento da histórica The Eras Tour, Taylor Swift concluiu sua turnê bilionária que percorreu quatro continentes e celebrou músicas de 11 álbuns. A cantora, conhecida por seus shows de mais de três horas, fez uma seleção de grandes sucessos, mas não incluiu todas as faixas de sua vasta discografia.

Embora a The Eras Tour tenha abrangido quase toda a carreira de Swift, com duas músicas surpresa em cada show, algumas canções ficaram de fora. Ao todo, seis faixas não foram apresentadas durante a turnê.