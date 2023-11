Após o término do primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (5/11), os estudantes que realizaram a prova compartilharam nas redes sociais suas táticas para a elaboração da redação. O texto dissertativo-argumentativo deveria seguir o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

Uma prática comum dos candidatos é citar músicas e filmes para embasar os argumentos. Grande parte dos estudantes disseram ter citado o filme ‘Barbie’, por conta de uma cena em que uma personagem desabafa sobre as dificuldades impostas às mulheres e a cobrança por perfeição e desempenho nas inúmeras tarefas do dia a dia.

“Meu Deus, ainda bem que assisti ‘Barbie’ pra citar na redação do Enem… simplesmente primeira coisa que me veio na cabeça”, escreveu um perfil. “O tema da redação do Enem foi invisibilidade da mulher no mercado de trabalho. Gente, poderiam citar o filme Barbie que retrata isso no mundo real. Também poderia falar do projeto de lei sobre equiparação salarial”, aconselhou outro internauta.

Quem também foi mencionada foi a cantora Taylor Swift, especificamente na música ‘The man’, em que a loirinha fala sobre a dificuldade de ser mulher na sociedade. “Estou tão cansada deles vindo atrás de mim de novo, porque se eu fosse um homem, então eu seria o cara”, diz a letra da canção.

“Aqui no Enem quando começou a redação eu levantei, e comecei a peformar 'The man', resultado: tirei 1000”, brincou um estudante. Os candidatos ainda citaram outros personagens, como as “empreguetes”, da novela ‘Cheias de charme’, da TV Globo. A trama conta a história de três amigas que se aproximam para lutar por seus direitos como empregadas domésticas. No meio do caminho, elas se tornam um grupo musical de sucesso. Outras empregadas da ficção também foram citados.

“Citei o livro ‘Verity’ (a mulher ficava tetraplégica e precisava de alguém pra cuidar dela), a novela das empreguetes e Evelyn Hugo, já que a evelyn doou a fortuna dela pra empregada/cuidadora dela. No caso do serviço doméstico e educação dos filhos é sempre visto como uma obrigação da esposa/mae e não do marido/pai e no desenvolvimento 2 citei que isso fazia com que mulheres se encontrassem em péssimas condições de trabalho e citei as empreguetes”, explicou uma jovem. Veja mais posts:

eu se estivesse fazendo o Enem hoje indo citar o filme da barbie ou "The man" da Taylor como argumento na redação pic.twitter.com/wfJWANNr6t — Bea | the eras tour 17/11 (@beaxyzzz) November 5, 2023

Utilizar o filme da barbie como exemplo nesse tema de redação, é uma sacada ótima!! Por favor algm me diz q usou#Enem2023 pic.twitter.com/B3nZmYHj9P — Jhon (@Jhoncmxs) November 5, 2023

sobre a minha redação: nem parece que fui assistir barbie no cinema pic.twitter.com/Rys0iYFLt5 — gih (@ldcine) November 5, 2023

No videoclipe de “The Man”, a premiada cantora, compositora e diretora Taylor Swift traz uma cena em que um homem é visto cuidando de sua filha numa praça e é vastamente aclamado pelas pessoas ao redor, enquanto outras mulheres fazendo o mesmo passam despercebidas. Nesse viés.. pic.twitter.com/SeWoQErW3d — fred mothfred ???? (@mothfred) November 5, 2023

"como foi citado elaboradamente na música the man da cantora americana bilionária taylor swift ..." pic.twitter.com/5uitHZ8Og5 https://t.co/c9QomdXStA — duda ? 1989 TV ????????• THE ERAS 17/11 (@folksymore) November 5, 2023

e quando sair a noticia de que um swiftie citou the man na redação do enem e tirou nota 1000 pic.twitter.com/fI7xEH2Pau — Paulinho (????????????????????????'???? ????????????????????????????) (@JesusPaulinn) November 5, 2023

Usei empreguetes no ENEM ???????? pic.twitter.com/qaBzXAfA26 — ugu (@Hu_Arzani) November 5, 2023

Além da redação, os alunos realizaram as provas de Ciências Humanas e Linguagens, no primeiro domingo de Enem. Na semana que vem (12/11), será a vez de ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

O Enem é, atualmente, a principal porta de entrada para as universidades públicas e privadas do país. Segundo o Ministério da Educação, são 3,9 milhões de candidatos inscritos no exame.