Beatles vencem Grammy de melhor performance de rock por clipe feito com IA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Beatles venceram o Grammy de melhor performance de rock pelo clipe de "Now and then", que usa inteligência artificial para reunir os membros da banda – já que dois deles, John Lennon e George Harrison, estão mortos.

No vídeo, os músicos que envelheceram e os congelados pelo tempo fazem uma performance juntos.

A tecnologia foi usada também na criação da faixa, lançada como a última da banda, para limpar uma gravação deixada por Lennon em seu apartamento em Nova York no final da década de 1970.

No Brasil o Grammy será exibido pela plataforma de streaming Max e no canal de televisão TNT, a partir de 22h.

