Rod Melim lança primeiro álbum solo após fim de banda

Criada por Rodrigo, Diogo e Gabriela, a banda Melim surgiu em Niterói (RJ) em 2015 e se dissolveu em 2023, quando os irmãos resolveram partir para a carreira solo. E dando continuidade à sua trajetória de cantor, compositor e multi-instrumentista, Rod Melim lança o álbum autoral “Inimaginável” (Universal). Com sete faixas autorais, o disco já está disponível nas plataformas digitais.



“Este é o primeiro trabalho da minha carreira solo. Na Melim, chegamos a lançar três discos autorais e uma gravação que fizemos em homenagem a Djavan. Então, consegui aprender bastante todo o processo e agora fazer um disco, desde a composição das músicas”, diz Rod.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O trabalho foi produzido em parceria com o tecladista, arranjador e produtor carioca Rafael Castilhal, e traz ritmos como o pop, rock, MPB e reggae. Rod explica que “Inimaginável” conta com 14 músicas, porém as outras sete faixas serão lançadas ainda em 2025.

“Decidimos lançar em separado, porque acho que hoje eles priorizam e até favoritam álbuns lançados assim. Sou até adepto de lançar álbuns inteiros, mas desta vez me rendi para lançar desta forma para conseguir mais atenção das plataformas. E também para ter mais tempo para escolher as músicas”, afirma.

Segundo ele, a produção musical também foi aprimorada. “Era algo que vim pegando experiência e descobri que, de nós três, era eu que tinha mais gosto por essa coisa de produção e de estar em estúdio produzindo”, conta Rod.

Canção espacial



“Nos nossos últimos discos até assumi a produção musical deles. E na produção de 'Inimaginável' pensei nas pessoas com as quais gostei de me relacionar e uma delas foi o próprio Rafael Castilhal que foi o produtor e arranjador do DVD da Melim. E produzir meu disco com ele foi um processo divertido, fiz as linhas de base em casa sozinho e depois mostrei para ele que aproveitou muita coisa”, acrescenta.

O músico conta que escolheu 14 músicas entre as 40 compostas. “Algumas estavam prontas desde 2023, ainda na época da banda, mas que a gente não chegou a gravar. As outras fiz para esse projeto. Somente consegui colocar a cabeça nesse trabalho, depois que a banda realmente acabou, ou seja, no final de 2023. Resolvi pensar no meu projeto e peguei as músicas que já tinha. Tenho músicas recentes que são MPB, reggae e um pop mais internacional ou mesmo mais brasileiro.”

Rod conta que o nome do trabalho, “Inimaginável”, vem de uma das canções do álbum. “A gente até a colocou para abrir o disco, porque a considero ampla, com um grande som de bateria, enfim, uma música espacial e com um tema criativo, o que acho que é o principal para se dar o nome a um trabalho. E também de ter um visual legal, acho que o álbum permitiu isso.”

Parcerias



O único receio que Rod tinha no início do trabalho era de imaginar como que as outras músicas iriam se conectar com esse “Imaginável”. “Isso, visto que as outras músicas não tinham nada de imaginável, embora fossem músicas legais, de amor, enfim, coisas normais, comuns... E a gente conseguiu, dentro da estética visual, conectar os temas das músicas. Por exemplo, tentamos dar um olhar inimaginável para 'Cupido' e postamos na capa uma foto de um labirinto de cartas de copas, de coração, com a flecha atravessada.”

Rod garante que tem hoje cerca de 400 músicas compostas. “Dessas, umas 150 já foram gravadas", garante. "A maioria, obviamente, pela Melim, mas tenho muitas músicas gravadas por artistas de outros segmentos. Tenho canções gravadas pelas duplas Jorge & Mateus e Matheus & Kauan, e pelo Ferrugem, Dilsinho, Ivete Sangalo e Sorriso Maroto, entre outros.”

O músico avisa que foram feitos dois clipes que já estão à disposição no YouTube. “Um foi do single que a gente lançou antes do disco sair, que foi o 'Mina sereia'. Ele foi gravado em Niterói, que é minha cidade natal. O segundo, 'Cupido', foi gravado no Rio de Janeiro, no Flamengo. Os dois ficaram muito legais.”

Beat e looping

Rod ressalta que a banda acabou porque os três irmãos resolveram seguir caminhos diferentes. “Estou conseguindo manter um pouco o que a Melim fazia, acho que até bem. E trazendo um pouquinho de frescor, de algumas coisas e também um pouco mais do beat, o beatbox, o looping e outras coisas. Mas uma carreira não é só feita no palco, pois tem os bastidores também, é claro. Antes, eu sentia falta, por exemplo, de poder tomar as decisões e usar uma coisa que acredito que tenho de bom, que é a minha praticidade, para resolver as situações. O lado bom é que nós três somos intérpretes, autores e líderes em poder guiar a parada. Mas está tudo bem e hoje cada um segue o seu caminho.”

Rod está preparando uma turnê pelo Brasil e avisa que ela começará por São Paulo. Como só tem sete músicas gravadas do novo trabalho, ele também incluirá músicas da Melim ao seu repertório. “Isso porque me representa e também porque sou autor. E as pessoas querem ouvi-las.”

“INIMAGINÁVEL”

• Disco de Rod Melim

• Universal

• 14 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

REPERTÓRIO

• “INIMAGINÁVEL” (Rod Melim, Elan Rubio e Gabriel Cantini)

• “MINA SEREIA” (Rod Melim e Vitor Tritom)

• “CUPIDO” (Rod Melin e Vitão)

• “ALOHA” (Rod Melim, João Napoli, Tibi e Tritom)

• “SE O AMOR TIVESSE ESPELHO” (Rod Melim, Diogo Melim e Tritom)

• “VIDA SIMPLES” (Rod Melim, Guto Oliveira, Mike Tulio e Victor Huggo)

• “DESINTERESSANTE” (Rod Melim, Guto Oliveira, Vitão e Tritom)