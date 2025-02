Oscar 2025: Fernanda Torres participa de jantar dos indicados

Fernanda Torres participou da noite dessa terça-feira (25/2) de um jantar da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela entrega do Oscar, ao lado de estrelas como Demi Moore, Timothée Chalamet, Ariana Grande e outros indicados ao prêmio.

Todos os mais de 200 nomeados deste ano, entre atores e diretores, produtores, editores de som, maquiadores e outros, foram convidados para o evento no Museu da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A atriz brasileira, que concorre com o filme "Ainda estou aqui", de Walter Salles, usou um vestido preto da marca The Row, das gêmeas Mary Kate e Ashley. Ela usou também joias do brasileiro-armênio Ara Vartanian.

Chalamet, indicado por sua interpretação do músico Bob Dylan em "Um completo desconhecido", chegou de preto e prendeu seu crachá no bolso frontal da calça. O ator mais tarde conversou no bar com seu concorrente, o astro de "O brutalista", Adrien Brody.

A atriz de "Wicked", Ariana Grande, usou um vestido preto com penas rosas, cor favorita de sua personagem Glinda no prelúdio de "O mágico de Oz". Demi Moore, indicada por seu papel como uma celebridade em declínio em "A substância", escolheu um terno branco.

A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação "Filmes como 'A Substância' reagiram fortemente contra uma cultura que considera as mulheres descartáveis", disse Martha Lauzen, autora do relatório Mubi/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente a Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação Voltar Próximo

Outros presentes incluíram Sebastian Stan, Cynthia Erivo, Isabella Rossellini, Edward Norton, Zoe Saldana, Colman Domingo e Jeremy Strong.

Antes de se sentarem para o jantar, os indicados se reuniram para a foto anual do grupo. A foto normalmente é tirada em um almoço dos indicados, mas esse evento foi cancelado este ano por causa dos incêndios florestais que atingiram Los Angeles e interromperam a temporada de premiações de Hollywood.

O Oscar no domingo oferecerá "uma atmosfera de apoio" para as pessoas que estão se recuperando, enquanto também celebra as melhores performances no cinema, disse a presidente da Academia, Janet Yang, aos indicados no jantar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Devemos simplesmente honrar o talento - seus talentos - este ano, como fazemos todos os anos, como parte de uma tradição que agora tem 97 anos", disse Yang. "Devemos, porque traz tanta alegria para pessoas em todo o mundo."