Pimpão, de ‘Ainda estou aqui’, vence prêmio de atuação

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O filme brasileiro ‘Ainda estou aqui’ acaba de ganhar mais um prêmio: os cães Suri e Ozzy, que se revezaram no papel de Pimpão, venceram o prêmio de melhor cão em filme de época no Fido Awards, o “For Incredible Dogs On Screen Award” (Prêmio Para Cachorros Incríveis em Cena). A premiação considerada o Oscar canino foi criada em 2007, no Reino Unido.

Os vencedores levaram coleiras personalizadas com os nomes das categorias. O prêmio principal foi para a cadela Peggy, do elenco de “Deadpool & Wolverine”. A canina também foi eleita o cachorro mais feio da Grã-Bretanha.

Suzy e Ozzy concorreram com os poodles do filme “Maria”, estrelado por Angelina Jolie, e com Charlie Brown, do filme “O aprendiz”. No ano passado, os cãezinhos dos filmes “Napoleão”, “Priscilla” e “Zona de Interesse” foram indicados na mesma categoria de Suri e Ozzy. O vitorioso foi o cachorro que atuou em Napoleão.

Em “Ainda estou aqui”, Pimpão é adotado como pet da família Paiva, com ligação especial com Marcelo, o filho mais novo de Eunice e Rubens. Um acontecimento ligado ao cão desencadeia uma das cenas viscerais do filme, em que a personagem de Fernanda Torres reage de forma mais agressiva após o desaparecimento do marido.





Nas redes sociais, o perfil da cadela Suri agradeceu ao ator Gui Silveira, que viveu Marcelo no filme, e toda a equipe do filme foi lembrada com uma “lambeijoca carinhosa”.

Quando o assunto é premiação de humanos, “Ainda estou aqui” concorre a três Oscars: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela atuação de Fernanda Torres.