Vida e obra de Alphonsus de Guimaraens apresentada por bisneto

O poeta e filósofo Lucas Guimaraens participa de evento na Academia de Letras do Ministério Público de Minas Gerais (Rua dos Timbiras, 2.928 – Barro Preto), nesta quarta-feira (26/2), a partir das 18h, para apresentar a vida e a obra de Alphonsus de Guimaraens, seu bisavô. A explanação, segundo Lucas, será focada especialmente na trajetória do poeta simbolista como promotor de Justiça em Conceição do Serro, hoje Conceição do Mato Dentro.

Afonso Henriques da Costa Guimarães nasceu em 24 de julho de 1870, em Ouro Preto. Sua mãe, Francisca de Paula Guimarães Alvim, era sobrinha do escritor Bernardo Guimarães (1825-1884). A literatura constituiu-se como uma tradição na família do jovem poeta, que, entre 1882 e 1886, estudou no Liceu Mineiro da cidade histórica de Minas.

Em 1895, Alphonsus de Guimaraens fez então uma viagem decisiva ao Rio de Janeiro, quando conheceu o escritor simbolista Cruz e Souza. Naquele ano, ele tornou-se promotor em Conceição do Serro.

O evento desta noite abre a programação cultural de 2025 da Academia de Letras do MPMG, que, desde 2012, reúne promotores, promotoras, procuradores e procuradoras que exercem atividades culturais no cenário da literatura e das artes em geral em Minas Gerais. Informações: academiampmg@gmail.com.