Oscar 2025: vencedores ganham dinheiro? Confira

Vencer uma das categorias do Oscar, maior premiação do cinema mundial, significa receber a famosa estatueta de ouro, cujo valor estimável varia entre US$ 500 (aproximadamente R$ 2.500) e US$ 900 (cerca de R$ 4.450), a depender da cotação do material. Para além da honraria, uma dúvida frequente é se o premiado recebe alguma quantia em dinheiro. No entanto, não há monetização pelo feito, sendo, inclusive, proibido vender o troféu.

Apesar disso, os participantes são recompensados com brindes de patrocinadores e outras marcas, que variam a cada ano. As sacolas de presentes, desenvolvidas pela empresa de marketing Distinctive Assets, são distribuídas a todos, independente se conquistaram ou não a estatueta.

A regalia não possui relação com a Academia do Oscar, mas já se tornou um momento tradicional do evento, que tem como objetivo não deixar que ninguém volte para casa sem um mimo.

Entre os brindes deste ano estão inclusos uma estadia de quatro noites em dois resorts nas Ilhas Maldivas: o Joali Maldives e o Joali Being, com o custo de US$ 3 mil (cerca de R$ 17 mil), produtos de beleza de marcas como L’Oréal, Ilia e Miage, produtos veganos e alimentos como pretzels, pipocas, chocolates e chás, todos gourmet de marcas de luxo.

Além dos itens mencionados, a sacola contém:

Cinco noites no retiro de bem-estar sustentável Santani, nas montanhas do Sri Lanka, com diárias em torno de US$ 550 (cerca de R$ 3 mil);

Hospedagem no Cotton House Hotel em Barcelona, na Espanha;

Lipoaspiração de braços e pernas na ArtLipo;

Inscrição no programa do laboratório Function Health, que faz uma avaliação de saúde com mais de 100 exames;

Capas de almofada e roupas para cachorro feitas de tecidos reciclados de grifes de luxo do Cate Brown Studio;

Experiência no Bar de Joias da OMGIGI com até 10 pessoas, que podem desenhar suas próprias joias no valor de até US$ 500;

Produtos como meias de cashmere;

Mochila de viagem com 22 compartimentos da Nomatic.



Fundador da Distinctive Assets, Lash Fary Crédito: WireImage

Em comunicado, o fundador da Distinctive Assets, Lash Fary, conta que a escolha dos itens são muito bem pensadas e possuem uma estratégia de vendas e divulgação por trás. “Embora nossos presentes possam ter fama por serem divertidos e fabulosos, eles também servem como uma maneira de divulgar pequenos negócios, marcas de propriedade de minorias, empreendedoras mulheres e companhias que devolvem à comunidade”, explica.

Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice