Protagonista de 'Emilia Pérez' estará na cerimônia do Oscar

A espanhola Karla Sofía Gascón, estrela do filme "Emilia Pérez", estará no próximo fim de semana na cerimônia do Oscar, apesar da polêmica causada por mensagens ofensivas publicadas pela atriz no Twitter, e de ela ter sido afastada da campanha da Netflix, anunciou a imprensa americana.

Primeira mulher transgênero a ser indicada ao Oscar de melhor atriz, Karla, 52, ausentou-se da temporada de premiações depois que mensagens antigas contendo comentários islamofóbicos e racistas publicadas pela artista vieram à tona.

A atriz aumentou a polêmica ao conceder entrevistas que foram duramente criticadas e levaram a Netflix a retirá-la da campanha publicitária do filme, que recebeu 13 indicações ao Oscar.

Os veículos especializados Variety e Deadline informaram que a Netflix concordou em arcar com os custos da viagem de Karla. "Não tenho certeza de como me sinto, mas sou grata por estar de volta", disse a atriz ontem ao The Hollywood Reporter.

Não se sabe se Karla estará no tapete vermelho do Dolby Theatre, nem se dará entrevistas. Tampouco foi informado se ela vai se sentar perto da equipe do filme.

Segundo a Variety, Karla deve comparecer na próxima sexta-feira à cerimonia de entrega do prêmio César, em Paris.

hg/amz/des/arm/val/lb/am