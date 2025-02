Atriz de 'Gossip Girl' morre aos 39 anos

A atriz Michelle Trachtenberg, conhecida pelo trabalho em Gossip Girl — A Garota do Blog, morreu nesta quarta-feira (26/2), aos 39 anos. A artista foi encontrada morta em um complexo de apartamentos luxuosos em Nova York. Tranchtenberg passou recentemente por um transplante de fígado e pode ter tido complicações, segundo o canal americano ABC News. Acredita-se que Michelle veio a falecer por causas naturais.

Nascida em 11 de outubro de 1985, Michelle estreou na televisão na série infantil As aventuras de Pete e Pete, no canal aberto Nickelodeon, aos 9 anos de idade. Em seguida, protagonizou o filme A pequena espiã, no papel de Harriet, em 1996. Durante a juventude, ficou mundialmente conhecida por interpretar Dawn Summers, em Buffy, A Caça Vampiros e Georgina Sparks, em Gossip Girl - A Garota do Blog.

Nos últimos meses, Trachtenberg fez uma série de postagens alarmantes nas redes sociais, que preocupou os fãs da artista. Em diversos momentos, Michelle afirmou estar feliz e saudável, e negou alegações de uso de drogas e cirurgias plásticas. Para os policiais, o caso não será investigado como suspeito.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel