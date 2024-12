Morreu, aos 78 anos, a atriz espanhola Marisa Parede, conhecida por filmes como 'A vida é bela', 'Tudo sobre a minha mãe' e 'A pele que habito'. A morte foi informada pela Academia de Cinema da Espanha na madrugada desta terça-feira (17/12), nas redes sociais.





"O cinema espanhol fica sem uma de suas atrizes mais icônicas, Marisa Paredes, que deixa para trás uma longa carreira na qual o público pôde assisti-la mais de 75 vezes na grande tela", diz o anúncio.











Paredes atuou em 75 filmes, sendo uma das estrelas preferidas do cineasta Pedro Almodóvar. Os dois trabalharam juntos em ‘Maus hábitos’ (1984), ‘De salto alto’ (1991), ‘A flor do meu segredo’ (1995), ‘Tudo sobre minha mãe’ (1999) e ‘A pele que habito’ (2011).











A atriz começou a carreira aos 14 anos. Ela se consagrou como um dos maiores nomes da dramaturgia espanhola. Ela chegou a presidir a Academia de Cinema do país, entre 2000 e 2003.





Marisa foi premiada com o Goya – um dos maiores da Espanha – pelo conjunto de sua carreira, em 2018. A atriz também ficou conhecida por suas participações em produções como ‘A vida é bela’, do italiano Roberto Benigni, ou ‘O espinhaço do diabo’, do mexicano Guillermo del Toro.