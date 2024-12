Documentário propõe debate sobre o papel do corpo no futuro da humanidade

Novo filme do cineasta mineiro Leonardo Barcelos, “Corpo presente” terá sessão extra especial nesta terça-feira (17/12) em Belo Horizonte, com a presença do diretor e de sua equipe. O encontro com o público está marcado para as 18h50, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes).

O longa propõe reflexões sobre a expressão humana inerente ao corpo, que é ferramenta de comunicação individual, artística e política. “A sociedade deve participar e se engajar no debate sobre o corpo, o que ele significa e o que será no futuro”, defende Barcelos.

A filósofa Suely Rolnik, o líder indígena e escritor Ailton Krenak e a travesti Erika Hilton (PSL), deputada federal por São Paulo, participam do longa.