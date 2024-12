Roberta Campos, Graveola e Gladston Galliza são as atrações desta terça-feira (17/12) do projeto Tranquilo, que encerra sua temporada de 2024 nesta noite, em Belo Horizonte.







Criada na capital mineira, a multiplataforma musical agora se estende a São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador, fazendo sucesso ao apresentar o trabalho de talentos da cena autoral contemporânea.





Ponto de encontro de gerações, o Tranquilo não tem palco fixo e o endereço do show é divulgado por meio de redes sociais. Basta seguir o perfil oficial do projeto no Instagram (@tranquilobh) e comentar “eu vou” nas publicações.





Este ano, participaram do projeto Zeca Veloso, Tiê, Leoni, Marcelo Jeneci, Julio Secchin, Nath Rodrigues, Oreia, Rodrigo Suricato, Vinijoe, Tulio Dayrell, Clara X Sofia, Josyara, Saulo Fernandes, Chico Chico, Pedro Morais, Cruvinel, Castello Branco, Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Otto e Transmissor, entre vários artistas.