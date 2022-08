Divirta-se Podcast: Thales Silva e o fenômeno do Tranquilo BH

Há quatro anos o Tranquilo BH reúne público atento, sempre às terças-feiras à noite, para ouvir música autoral. Todo mundo caladinho, o que é raridade na cidade. Esse projeto itinerante já realizou 120 edições, recebeu cerca de 200 artistas e tem reunido de 400 a 500 pessoas em cada sessão.

Shows já foram realizados no Museu Mineiro, Museu de Artes e Ofícios, A Autêntica e bares da capital mineira, entre outros locais.





O boca a boca na web é o segredo do sucesso, explica o músico Thales Silva, convidado do Divirta-se Podcast deste domingo (14/8), que conversou com os jornalistas Rafael Rocha e Ângela Faria.Funciona assim: a cada domingo, as pessoas acessam o perfil @tranquiloBH no Instagram, respondem a uma enquete e, depois, recebem mensagem informando o local do show.Então voz promissora da cena de BH, Marina Sena mostrou lá, há tempos, as canções que agora bombam na internet. Maurício Tizumba, Chico Amaral, Tadeu Franco, Júlia Tizumba, Júlia Ribas, Nath Rodrigues e Douglas Din se apresentaram no Tranquilo. Tulipa Ruiz também.Thales Silva, que fez parte da banda A Fase Rosa, explica que o objetivo é oferecer palco e estrutura para talentos que não têm espaço para divulgar seu trabalho autoral. O valor do ingresso é contribuição espontânea do público.Durante o bate-papo, Thales explica como o projeto, que começou no quintal da casa dele, no bairro Floresta, se transformou em fenômeno cultural da capital mineira. Diz que o Tranquilo BH veio para derrubar mitos, como o de que não há público para música autoral na cidade e de que terça-feira é "dia morto" para eventos de arte.