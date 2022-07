DIVIRTA-SE PODCAST: Acredite, um espírito baixou em mim

Número exato ninguém sabe, mas desde a sua estreia em 1998, a peça Acredite, um espírito baixou em mim, foi apresentada mais de três mil vezes consecutivas em 24 anos. Um recorde que coloca a montagem como uma das recordistas no país.



Sábado (30/07), o Espírito será apresentado no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Para falar sobre a trajetória da peça, os atores Maurício Canguçu e Ílvio Amaral são convidados do Divirta-se Podcast dessa sexta-feira (29/07).





No bate-papo, Ílvio e Maurício contam também como a peça foi importante para a montagem de novos trabalhos da Cangaral, produtora criada por eles há quase 30 anos. Os atores também contam que já sentiram o gosto do fracasso, mas com espírito, sem trocadilho, de empreendedores conseguiram dar a volta por cima.Ainda sobre o Espírito, peça que termina com um beijo entre dois homens, Ílvio e Maurício garantem nunca terem sido vítimas de preconceito, dentro ou fora dos teatros.O Divirta-se Podcast, que vai ao ar todas as sextas-feiras no YouTube do Portal Uai, divulga a programação cultural do final de semana em Belo Horizonte. SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!