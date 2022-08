Divirta-se Podcast recebe Kaike

Com apenas 16 anos, o cantor Kaike é dono de um talento único. Ele compõe, canta, dança e está na lista de artistas que compõem a turma de 2022 do programa Foundry do YouTube. Este projeto é focado em artistas independentes e já revelou talentos como Dua Lipa, Rosalía e a mineira Marina Sena.

Kaike é o convidado da semana no Divirta-se Podcast. Em uma conversa com as repórteres Ana Raquel Lelles e Luísa Rocha, o artista falou sobre carreira, fama, cultura pop, séries e filmes favoritos e projetos de vida. A voz de 'Rosa' revelou que a cantora F.K.A.Twigs é sua maior inspiração no momento.

Nascido em Nova Lima, Kaike revelou que a arte foi algo natural para ele. Desde pequeno, já dançava na igreja e em shows. Assim que decidiu seguir a carreira artística, foi bastante incentivado pela família.

Em 2019, começou a postar nas redes sociais covers de músicas de seus artistas favoritos. A cantora Duda Beat notou o talento do mineiro e abriu oportunidades para Kaike fazer contatos na industria.

No ano seguinte, "Lojinha do Zé", o primeiro single do artista, foi publicado nas plataformas de música. Atualmente, Kaike tem sete canções autorais e se prepara para novos projetos. Nesta sexta-feira (%u215D), ele lança o videoclipe de 'Puxa Saco', que conta com participação de seus familiares.