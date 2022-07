A importância de Maurício Tizumba e do espaço Tambor Mineiro foi pauuta da entrevista (foto: Beto Novaes/EM/DA Press)

O espetáculo Tambores de Minas de Milton nasicmento também foi citado pelo coletivo Negras Autoras (foto: Divulgação/ Milton Nascimento e Grupo Ponto de Partida)

Elisa de Sena, Manu Ranilla e Vi Coelho, integrantes do coletivo Negras Autoras, são as convidadas do Divirta-se Podcast desta sexta-feira (1º/7). Elas conversam com a jornalista Ângela Faria sobre o show que farão hoje à noite, n'Autêntica, que receberá também a cantora carioca Mart'nália, que vem a BH lançar o disco "Sou assim até mudar" (Biscoito Fino). O trabalho do coletivo Negras Autoras destaca, entre outras ações, o protagonismo da mulher preta na arte, na história do país e no processo de construção da sociedade brasileira. As integrantes se conheceram no Tambor Mineiro, em BH, celeiro cultural idealizado pelo ator e músico Maurício Tizumba para divulgar a cultura afromineira. Multiartistas, as integrantes do coletivo - do qual também faz parte Júlia Tizumba, filha de Maurício - pesquisam os tambores de Minas e suas raízes, sobretudo o congado, dedicando-se ao teatro, à literatura e a estéticas que conectam a ancestralidade africana com linguagens e temas da contemporaneidade.No show desta noite, Elisa, Manu e Vi prometem apresentar o repertório dos discos que lançaram e também canção inédita, acompanhadas dos músicos Débora Costa e Andinho Santo. Durante o bate-papo, as três falaram sobre a conquista de espaço por artistas negros que desenvolvem trabalhos autorais, comentaram a importância do feminismo negro e ressaltaram a necessidade de o estado valorizar a cultura afromineira. Neste mês de julho, o coletivo vai apresentar a peça "Eras" nos teatros Marília e Raul Belém Machado, em BH. Nos dias 30 e 31, o coletivo promove a 3ª Mostra Negras Autoras, na Funarte, com eventos nas áreas de música, artes cênicas, literatura e artes visuais. A rapper paulista Tássia Reis e a diretora e dramaturga Grace Passô participarão da mostra, que foi aprovada no edital da Natura Musical. Informações e a agenda do coletivo estão disponíveis no perfil do Negras Autoras no Instagram.A Autêntica abre as portas às 22h nesta sexta, com ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada), que podem ser adquiridos por meio do link https://bit.ly/3OnL0IL. A casa fica na Rua Alvares Maciel, 312, bairro Santa Efigênia.