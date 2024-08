No início da tarde deste domingo (25/8), a banda Graveola se apresentou em formato reduzido no Palco Fecomércio da Virada Cultural. O show acústico, mais intimista, dispensou a presença da baterista Amanda Barbosa. Às 13h, o trio formado por Joana Bente, Zé Luís e Thiago Corrêa, começou a apresentação.

Com faixas como “Talismã” e “Lembrete” no repertório, o grupo mostrou ao público sua essência: canções cheias de referências da música popular brasileira, enriquecidas pelos arranjos vocais do grupo de cantautores. Com a temperatura na casa dos 30°C, a maior parte do público assistiu ao show sentada nas áreas de sombra do Parque Municipal.

A nutricionista Marcela Dutra, de 32 anos, foi uma dessas pessoas. Acompanhada de sua cachorrinha Aurora, Marcela sempre marca presença na Virada Cultural. “O evento é incrível, totalmente inclusivo. É maravilhoso poder ter acesso à cidade, aos shows e à feira gastronômica. É tudo maravilhoso”, elogiou. “O calor tá pegando, mas a gente suporta porque vale a pena participar do evento”, completou.

Durante o show, Zé Luís prometeu se juntar ao público para curtir as outras atrações do dia — ainda neste domingo, o palco receberá Nath Rodrigues, Lenine e Marcos Suzano. “Vocês estão muito bonitinhos sentados aí na graminha. Quando acabar o show, vamos sentar aí com vocês”, afirmou o artista.

O grupo ainda relembrou a passagem de Luiza Brina pelo projeto, cantando algumas composições da mineira. A cantora, que deixou a banda recentemente para apostar na carreira solo, também se apresenta na Virada. O show será às 15h55 no Palco Chico Nunes.

No meio da apresentação, Júlia Branco se juntou ao trio. A convidada, que lançou recentemente o disco “Baby Blues”, participou da performance de “Horizonte”.

Depois de cinquenta minutos de apresentação, a banda fechou o show com seu maior sucesso, “Insensatez”. “A gente não podia deixar de tocar essa, se não, não seria show do Graveola”, brincou Thiago Corrêa.