Antes mesmo de os portões do Palco Vivo da Virada Cultural se abrirem, o público já formava fila para ver a atração mais esperada da noite. Pontualmente às 21h40, os músicos da Lagum — Pedro, Zani, Chico e Jorge — subiram ao palco e cativaram a plateia desde a primeira música, “Oi”, até a última, “Festa Jovem”.

“Tamo só começando”, anunciou o vocalista Pedro Calais após a quinta música da setlist. Ele estava certo. Com um total de vinte músicas, esse foi o show mais longo do dia, durando uma hora e quarenta minutos. Vale destacar que a Praça Rui Barbosa e seus arredores ficaram completamente lotados.

“É um show que vai ter o nosso público e, ao mesmo tempo, vai ter um número muito grande de pessoas que veio curtir a Virada e vai conhecer o som da Lagum pela primeira vez. Mesclamos o que a gente toca na turnê com as músicas mais conhecidas para tentar conquistar o público”, adiantou o guitarrista Jorge ao Estado de Minas antes do show.

“Pra gente é uma alegria gigantesca estar aqui de frente à Praça da Estação, cheia de gente cantando nosso som. Muito obrigado pela presença de vocês, que a gente possa estar aqui todos os anos”, declarou Pedro Calais depois de tocar “Fifa”, música do primeiro disco do grupo, “Seja o que eu quiser”, de 2016.

Após essa declaração, o show foi momentaneamente interrompido devido a um homem que estava causando confusão na plateia e precisou ser retirado pelos policiais. Após garantir que o público estava seguro, a banda retomou a apresentação.

Durante o show, o público cantou junto, bateu palmas e até fez coro. Em “Eu não valho nada”, uma surpresa: o MC Vitin da Igrejinha subiu ao palco para cantar um medley com sua faixa “Baile do Morro”, sucesso no TikTok. “A gente se conhece há pouco tempo, mas ele é um cara talentoso pra caramba. Tem uma carreira linda pela frente”, disse Calais ao se despedir do convidado.

A advogada Régia Moreno, de 29 anos, é fã da banda desde 2016. Ela foi uma das que chegaram bem cedo para garantir um lugar na grade e teve a surpresa de ser convidada pela equipe para conhecer seus ídolos antes do show. “Eu amo as músicas deles. Hoje foi a primeira oportunidade que tive de conhecê-los pessoalmente. Fiquei muito feliz.”