Oscar 2025: perfil da Academia chama Fernanda Torres de ‘mãe’

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, chamou Fernanda Torres de 'mãe' em uma publicação da atriz no Instagram. A brasileira concorre ao prêmio de Melhor Atriz no próximo domingo (2/3), por conta de sua atuação no filme “Ainda estou aqui”, de Walter Salles.

Até a publicação desta reportagem, o comentário já tinha quase 50 mil curtidas. O perfil também compartilhou um carrossel com três fotos da atriz no jantar em homenagem aos indicados ao Oscar.

Em novembro do ano passado, a Academia publicou uma foto de Fernanda durante o Governors Awards, cerimônia anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para homenagear personalidades do cinema, que conquistou milhões de likes. Na legenda, a conta chamou Fernanda de mãe pela primeira vez.

Onde assistir ao Oscar?

A cerimônia do Oscar será transmitida ao vivo e com tradução simultânea na TV aberta pela TV Globo. A transmissão será para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, por conta dos desfiles das escolas de samba. Os cariocas vão poder acompanhar pela internet, pelos sites G1 e Gshow.

Na corrida pelo Oscar, "Ainda estou aqui" concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres Sony Pictures/divulgação A americana Mikey Madison é a mais jovem concorrente a Melhor Atriz. Aos 25 anos, protagoniza o filme 'Anora', de Sean S. Baker. Madison interpreta a prostituta de luxo que impulsivamente decide se casar com um jovem oligarca russo, mas a família dele decide anular a união dos dois. O longa disputa seis Oscars. Universal Pictures/divulgação "Filmes como 'A Substância' reagiram fortemente contra uma cultura que considera as mulheres descartáveis", disse Martha Lauzen, autora do relatório Mubi/divulgação A espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, é a primeira artista trans indicada a Melhor Atriz no Oscar. Concorre pela interpretação de Emilia Pérez no longa homônimo de Jacques Audiard. O filme é indicado em 13 categorias. Gascón faz o papel de um chefão de cartel que passa pela transição de gênero. Paris Filmes/divulgação A britânica Cynthia Erivo, de 38 anos, já foi indicada ao Oscar de Melhor atriz em 2019 por 'Harriet'. Este ano, ela concorre por 'Wicked', do diretor Jon M. Chu. Faz o papel de Elphaba, jovem de pele verde com poderes fantásticos, incompreendida e tachada de Bruxa Má do Oeste. É a única negra indicada ao Oscar 2025. 'Wicked' disputa 10 estatuetas. Universal Pictures/divulgação Voltar Próximo

Na TV por assinatura, a transmissão do TNT vai estar disponível. No streaming, assinantes da Max vão poder assistir à cerimônia, sem nenhuma cobrança adicional. Além do prêmio de Melhor Atriz, “Ainda estou aqui” concorre às estatuetas de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.