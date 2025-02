Na campanha do Oscar, farmácias dão desconto para Fernandas

As três indicações ao Oscar de “Ainda Estou Aqui” têm gerado homenagens das mais diversas pelo Brasil. Um exemplo está na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, que ganhou um mural para Fernanda Torres, candidata na categoria de Melhor Atriz. Reprodução/Instagram

O mural, criado pelo artista cearense Wanderson Petrova, estampa a fachada do Centro Socioeducativo de Semi-liberdade, no bairro São José. O desenho reproduz a atriz envolta em plantas Espada de São Jorge sob a frase “A vida presta!”, escrita por Fernanda Torres nas redes sociais antes da cerimônia do Globo de Ouro, em que foi premiada como melhor atriz em filme de drama. Reprodução/Instagram

Com desenhos em paredes e muros, o grafite é considerado uma expressão de arte contemporânea. A sua origem moderna aparece vinculada ao hip-hop e também à chamada contra-cultura no fim dos anos 60 do século XX. Reprodução/Instagram

A arte do grafite, que tem vários estilos e técnicas, vem conquistando espaços públicos por todo o Brasil com sua expressividade. Seja como forma de homenagear personalidades ou para renovar ambientes urbanos com cores e beleza. Alberto g rovi wikimedia commons

"'A vida presta e muito'. É bastante comum e isso eu aprendi com a minha mãe e ela com minha avó, a colocar a espada de Santa Bárbara e a espada de São Jorge em frente a casa, elas falam que protegem contra energias ruins, protegem e purificam o espaço, no fim não há nada tão único e lindo que lembre o interior em que moro e trabalho arduamente com pessoas que assim como essas plantas protegem a casa. Boa sorte Fernanda Torres, vocês nos inspira e muito", escreveu Wanderson Petrova no Instagram Reprodução/Instagram

O escritor Ignácio de Loyola Brandão, membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), foi o primeiro grafite feito para o projeto. O painel encontra-se na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. Reprodução/EPTV

As estampas compõem o projeto “Páginas de Concreto - Memórias Araraquarenses” e são de autoria do artista urbano Aracê. Reprodução/EPTV

No início de 2024, Araraquara, no interior de São Paulo, ganhou murais em grafite para destacar artistas e esportistas famosos que nasceram na cidade. Reprodução/EPTV

O dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa, fundador do Teatro Oficina e que morreu em 2023, é um dos filhos ilustres de Araraquara retratados pelas mãos de Aracê. Seu rosto estampa um espaço na Avenida José Bonifácio. Reprodução/EPTV

O rosto da cantora e compositora Liniker ilustra o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos de Araraquara. Reprodução/Instagram

Aracê também grafitou os semblantes das jogadoras de futebol Bia Zaneratto e Luciana. O desenho das atletas foi feito no muro da Escola Técnica Estadual (ETEC) da cidade paulista. Prefeitura de Araraquara/Divulgação

O Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, é outro espaço urbano que contemplou recentemente a arte feita com tintas em spray. Divulgação/Secult de Goiás

Ponto tradicional da cena alternativa da capital de Goiás, o Martim Cererê ganhou murais pintados por 14 artistas da região, em projeto da Secretaria Estadual de Cultura. Divulgação/Secult de Goiás

Em setembro de 2023, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apresentou o projeto Cores do Brasil, maior galeria de arte urbana a céu aberto da América Latina. Tomaz Silva/Agência Brasil

Com inspiração nas obras do Profeta Gentileza, viadutos, terminais e passarelas do corredor Transbrasil envolvem grafites ao longo dos seus 26 km de extensão. Tomaz Silva/Agência Brasil

O artista plástico Paulo Terra rendeu tributo a Gugu Liberato com grafite em muro do bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os desenhos retratam fases diversas da carreira do apresentador, morto em novembro de 2019. Reprodução/Redes Sociais

A cantora Elza Soares tem desde 2017 o rosto estampado no muro da escadaria da estação central do metrô de Belo Horizonte. No início de 2022, quando a artista morreu aos 91 anos, os autores publicaram um vídeo para mostrar o processo de produção da obra. Reprodução/Instagram

O artista tem painéis espalhados por todas as regiões da cidade de São Paulo, sua terra natal. Instagram @kobrastreetart

O artista visual Fabio de Oliveira Parnaiba, mais conhecido como Cranio, criou um personagem que virou sua marca registrada no grafite: os índios azuis. Instagram @cranioartes

Kobra tem obras espalhadas por 36 países. Nesta imagem, o artista brasileiro retratou o escritor norte-americano Mark Twain ao lado do amigo John Lewis para o Museu Albright–Knox, em Buffalo (EUA). Instagram @kobrastreetart

Com produção vasta, os irmãos já organizaram exposições de suas obras em locais como a Pinacoteca, em São Paulo, e o Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Instagram @osgemeos

No Rio, a Zona Portuária do Rio já tem um grafite longo na avenida que margeia os armazéns do Porto, perto da Praça Mauá, área recentemente revitalizada onde fica o famoso Museu do Amanhã. Por ali passa o VLT, o veículo leve sobre trilhos. Divulgação Reviver Cultural - Prefeitura do Rio

Nina Pandolfo, nascida em Tupã, no interior de São Paulo, também faz grafite com estética similar representando animais, como gatos e peixes. Instagram @ninapandolfo

Um dos maiores expoentes da arte do grafite no Brasil atualmente é o paulistano Eduardo Kobra, que se define como muralista. Cristina Índio do Brasil / Agência Brasil

Os Gêmeos (como são conhecidos os artistas Otávio e Gustavo Pandolfo) são referências nessa expressão artística, contribuindo na criação de um estilo brasileiro de grafite. Instagram @osgemeos

Representante da geração de artistas grafiteiros dos anos 90, Nina Pandolfo já teve suas criações expostas em galerias e museus pelo mundo. Ela é conhecida pelas pinturas singulares de meninas com olhos grandes e de forte expressão. Instagram @ninapandolfo