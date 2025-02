Brasil é o país de honra do próximo Mercado do Filme em Cannes

O Brasil foi nomeado como país de honra da próxima edição do Mercado do Filme de Cannes, que ocorre entre 13 e 21 de maio concomitantemente à 78ª edição do festival, no Sul da França. A informação foi confirmada pela revista especializada Variety.

O evento terá mostra organizada pelo Ministério da Cultura em colaboração com o Instituto Guimarães Rosa e a Embaixada do Brasil em Paris. Cineastas, atores e figuras da indústria vão expor filmes e documentários, fazer contatos e conferir iniciativas de coprodução internacional.

O cinema nacional vem ganhando destaque no exterior devido ao sucesso de “Ainda estou aqui”, de Walter Salles, indicado a três categorias do Oscar – Melhor Filme, Me-lhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Além disso, “O último azul” , de Gabriel Mascaro, conquistou o Urso de Prata no Festival de Berlim. Este ano, Brasil e França comemoram 200 anos de relações diplomáticas e o país será o anfitrião da noite de estreia do Mercado, na Plage des Palmes. O cronograma completo do evento será divulgado nos próximos meses.

Joelma Gonzaga, secretária de Audiovisual do Ministério da Cultura, ressaltou à Variety a força do Brasil no festival francês. “É oportunidade única de expandir nossas conexões, fortalecer diálogos e mostrar ao mundo a diversidade e criatividade do cinema brasileiro”, afirmou.

O diretor-executivo do Mercado do Filme, Guillaume Esmiol, destaca o aumento, nos últimos anos, de profissionais brasileiros em Cannes. Segundo ele, apenas de 2023 para 2024, esse número cresceu em 26%.