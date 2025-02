Juliette Binoche vai presidir o júri do 78º Festival de Cannes

Juliette Binoche, atriz francesa que trabalhou em quase 70 filmes, será a presidente do júri da 78ª edição do Festival de Cannes, que ocorrerá de 13 a 24 de maio, no Sul da França. Pela segunda vez, o corpo de jurados terá uma presidente antecedida por outra mulher. Ano passado, o posto coube a Greta Gerwig, diretora de “Barbie”.

O primeiro grande papel de Juliette Binoche foi em “Rendez-vous”, de André Téchiné, filme que estreou em Cannes em 1985.

“Estou ansiosa para compartilhar minhas experiências de vida com os membros do júri e o público”, afirmou Binoche. “Em 1985, subi os degraus pela primeira vez com o entusiasmo e a incerteza de uma jovem atriz. Nunca imaginei que retornaria 40 anos depois no papel honorário de presidente do júri. Agradeço o privilégio, a responsabilidade e a absoluta necessidade de humildade”, disse ela.